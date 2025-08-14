33
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
35
o
جونية
39
o
النبطية
40
o
زحلة
40
o
بعلبك
31
o
بشري
35
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أطعمة تسبب حرقة المعدة.. ما هي؟
Lebanon 24
14-08-2025
|
03:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الدكتورة فاليريا انتوفييفنا أخصائية
أمراض الجهاز الهضمي
، إلى أن حرقة المعدة تحصل عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، مسببا إحساسا حارقا خلف عظم القص.
Advertisement
ووفقا للطبيبة، غالبا ما تكون حرقة المعدة ناتجة عن تناول أطعمة معينة، ولا تشكل الحرقة العرضية خطرا. لكن إذا تكررت بشكل مستمر، فقد تشير إلى مرض الارتجاع المعدي المريئي، والذي ينجم عادة عن ضعف العضلة العاصرة المريئية السفلية، ما يؤدي إلى عودة الحمض إلى المريء بشكل متكرر ولوقت طويل، مسبّبا التهابا وتلفا في الغشاء المخاطي، بما في ذلك تآكلات.
وأوضحت الطبيبة أن التهيج طويل الأمد قد يؤدي إلى الإصابة بمريء باريت، وهي حالة خطيرة قد تخفف أعراض حرقة المعدة أو تجعلها تختفي نتيجة تلف النهايات العصبية بسبب التعرض المستمر للأحماض. لكن اختفاء الحرقان لا يعني الشفاء التام، إذ يستمر تلف الأنسجة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.
كما تتأثر حموضة المريء ووظائفه بالنظام الغذائي، لذلك يُنصح بتجنب الأطعمة التي تزيد من تكوين الغازات وتسبب الحرقة. تشمل المحفزات الشائعة: اللحوم الدهنية والدواجن (لحم الخنزير، الإوز، البط، لحم الضأن)، السمن النباتي، القشطة، الأسماك الدهنية، الصلصات الحارة، البصل، الثوم، الفلفل، الطماطم وعصير الطماطم، منتجات الدقيق، الشوكولاتة، القهوة، الشاي المركز، المياه
الغازية
والمعدنية، الحمضيات والعصائر الحامضة، والكحول.
وعن العلاج، أوصت الطبيبة بتعديل نمط الحياة واختيار الأدوية المناسبة تحت إشراف الطبيب. وللوقاية، يُنصح بالإقلاع عن التدخين، تقليل حجم الوجبات، عدم تناول الطعام ليلا، والامتناع عن الاستلقاء لمدة ساعة ونصف على الأقل بعد تناول الطعام. كما يُفضل تخفيض الوزن عند زيادته، رفع رأس السرير بمقدار 15 سم، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة والأحزمة الضيقة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
حرقة المعدة.. متى تنذر بخطر حقيقي؟
Lebanon 24
حرقة المعدة.. متى تنذر بخطر حقيقي؟
14/08/2025 13:43:41
14/08/2025 13:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب شاحنة على طريق ضهر الوحش نزولا" باتجاه بيروت ما تسبب بازدحام مروري (التحكم المروري)
Lebanon 24
انقلاب شاحنة على طريق ضهر الوحش نزولا" باتجاه بيروت ما تسبب بازدحام مروري (التحكم المروري)
14/08/2025 13:43:41
14/08/2025 13:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المنتجات التي تسبب الانتفاخ؟
Lebanon 24
ما هي المنتجات التي تسبب الانتفاخ؟
14/08/2025 13:43:41
14/08/2025 13:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عوامل غير متوقعة تسبب برودة المناخ.. ما هي؟
Lebanon 24
عوامل غير متوقعة تسبب برودة المناخ.. ما هي؟
14/08/2025 13:43:41
14/08/2025 13:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
متحوّران جديدان من "كورونا" ينتشران بسرعة وهذه خطورتهما
Lebanon 24
متحوّران جديدان من "كورونا" ينتشران بسرعة وهذه خطورتهما
04:30 | 2025-08-14
14/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يكون "قاتلا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
Lebanon 24
قد يكون "قاتلا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
04:23 | 2025-08-14
14/08/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض تظهر قبل النوبة القلبية.. ما هي؟
Lebanon 24
أعراض تظهر قبل النوبة القلبية.. ما هي؟
00:37 | 2025-08-14
14/08/2025 12:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل الصحة.. "نصيحة" خلال موجة الحر
Lebanon 24
من أجل الصحة.. "نصيحة" خلال موجة الحر
23:00 | 2025-08-13
13/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي فوائد التفاح في الصيف؟
Lebanon 24
ما هي فوائد التفاح في الصيف؟
16:00 | 2025-08-13
13/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
11:01 | 2025-08-13
13/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:30 | 2025-08-14
متحوّران جديدان من "كورونا" ينتشران بسرعة وهذه خطورتهما
04:23 | 2025-08-14
قد يكون "قاتلا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
00:37 | 2025-08-14
أعراض تظهر قبل النوبة القلبية.. ما هي؟
23:00 | 2025-08-13
من أجل الصحة.. "نصيحة" خلال موجة الحر
16:00 | 2025-08-13
ما هي فوائد التفاح في الصيف؟
14:00 | 2025-08-13
تحذير.. هذا ما يفعله "نقص شرب الماء" بالجسم
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 13:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 13:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 13:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24