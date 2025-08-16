لتحسين نتائج الطفل الدراسية.. اليكم هذه التمارين





وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة نورث كارولينا، فإن "الأطفال حققوا نتائج اختبارات أعلى بكثير بعد أن أمضوا 9 دقائق في أداء تمارين المشي بركبتين عاليتين، والقفز، والاندفاع، والقرفصاء".

وأظهرت فحوصات الدماغ أن الأطفال كانوا أكثر قدرة على التركيز وتجاوز الأخطاء، وفق "هيلث داي".



وقال الباحث دروليت، الأستاذ المساعد في علم الحركة بالجامعة: "التربية البدنية والنشاط البدني مفيدان لجيلنا الصاعد. إنه مفيد للصحة العقلية، ومفيد لصحة الدماغ، ومفيد للتحصيل الدراسي".



التركيز وتجاوز الأخطاء

وفي الدراسة، أجرى الباحثون اختباراً أكاديمياً على 25 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاماً بعد أداء تمارين عالية الكثافة أو أخذ استراحة جلوس.



تصميم التمارين

وصُممت التمارين عالية الكثافة خصيصاً للفصول الدراسية، حيث يؤدي الأطفال كل نشاط لمدة 30 ثانية تليها 30 ثانية من الراحة.



وأظهرت النتائج أن الأطفال حققوا نتائج أفضل بكثير في اختبار موحد لقياس الفهم اللفظي بعد ممارسة تمارين متقطعة عالية الكثافة، مقارنةً بوقت الراحة.



وكشفت قراءات الدماغ أن الأطفال الذين مارسوا تمارين الفواصل الزمنية أظهروا أيضاً مستويات أقل من السلبية المرتبطة بالخطأ، وهو نوع من النشاط الكهربائي للدماغ يحدث عند ارتكاب الشخص لخطأ.