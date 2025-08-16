Advertisement

صحة

أهم 6 فوائد صحية لفاكهة الكيوي

Lebanon 24
16-08-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1405451-638909643346697050.png
Doc-P-1405451-638909643346697050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعتبر فاكهة الكيوي من الفواكه الاستوائية اللذيذة والمغذية، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الإنسان. تتميز بشكلها البيضاوي وقشرتها البنية المغطاة بالشعيرات، بينما تحتوي في داخلها على لب أخضر زاهي وبذور سوداء صغيرة.
Advertisement

1. غنية بفيتامين C:
تحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C، والذي يُعد من أقوى مضادات الأكسدة. يساعد في تقوية جهاز المناعة، وحماية الخلايا من التلف، والمساهمة في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

2. تعزز صحة الجهاز الهضمي:
بفضل احتوائها على نسبة جيدة من الألياف، تساعد الكيوي في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. كما تحتوي على إنزيم يُدعى "الأكتينيدين"، الذي يساعد على هضم البروتينات.

3. مفيدة لصحة القلب:
يساهم تناول الكيوي بانتظام في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

4. تعزز صحة البشرة:
يساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي على إنتاج الكولاجين، مما يساهم في نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.

5. غنية بالبوتاسيوم:
الكيوي مصدر ممتاز للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على توازن السوائل في الجسم وتنظيم ضغط الدم.

6. تقوي النظر:
تحتوي الكيوي على مواد مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تلعب دورًا مهمًا في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن مثل التنكس البقعي.
 
مواضيع ذات صلة
الكرز.. الفاكهة الصغيرة بفوائد صحية كبيرة
lebanon 24
16/08/2025 22:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرز.. فاكهة طبيعية تعزز صحتك بعدة فوائد مذهلة
lebanon 24
16/08/2025 22:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فواكه صيفية منعشة بفوائد صحية مذهلة.. ما هي؟
lebanon 24
16/08/2025 22:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأناناس... فاكهة استوائية بفوائد مذهلة لصحتك
lebanon 24
16/08/2025 22:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2025-08-16
09:04 | 2025-08-16
08:57 | 2025-08-16
07:57 | 2025-08-16
06:30 | 2025-08-16
03:00 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24