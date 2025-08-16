أهم 6 فوائد صحية لفاكهة الكيوي

Advertisement

تُعتبر فاكهة الكيوي من الفواكه اللذيذة والمغذية، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الإنسان. تتميز بشكلها البيضاوي وقشرتها البنية المغطاة بالشعيرات، بينما تحتوي في داخلها على لب أخضر زاهي وبذور سوداء صغيرة.1. غنية بفيتامين C:تحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C، والذي يُعد من أقوى مضادات الأكسدة. يساعد في تقوية جهاز المناعة، وحماية الخلايا من التلف، والمساهمة في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.2. تعزز صحة الجهاز الهضمي:بفضل احتوائها على نسبة جيدة من الألياف، تساعد الكيوي في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. كما تحتوي على إنزيم يُدعى "الأكتينيدين"، الذي يساعد على هضم البروتينات.3. مفيدة لصحة القلب:يساهم تناول الكيوي بانتظام في خفض ضغط وتقليل مستويات الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.4. تعزز صحة البشرة:يساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي على إنتاج الكولاجين، مما يساهم في نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.5. غنية بالبوتاسيوم:الكيوي مصدر ممتاز للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على توازن السوائل في الجسم وتنظيم ضغط الدم.6. تقوي النظر:تحتوي الكيوي على مواد مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تلعب دورًا مهمًا في حماية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن مثل التنكس البقعي.