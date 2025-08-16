نصائح مهمة لكل فتاة لتنظيم دورتها الشهرية

Advertisement

الشهرية هي جزء طبيعي من حياة كل فتاة وامرأة، وتحدث عادة كل 28 إلى 35 يومًا. لكن في بعض الأحيان، قد تصبح الدورة غير منتظمة بسبب عوامل مختلفة مثل التوتر، التغذية، أو مشاكل صحية. لذلك، من المهم معرفة طرق تنظيم الدورة الشهرية للحفاظ على صحة الجسم والتوازن الهرموني.أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية:الضغط النفسي والتوتر.نقص أو زيادة الوزن بشكل كبير.سوء التغذية أو نقص الفيتامينات.اضطرابات في الهرمونات (مثل تكيس المبايض).الإفراط في ممارسة الرياضة.مشاكل في الغدة الدرقية.طرق طبيعية لتنظيم الدورة الشهرية:1. التغذية السليمة:تناول أطعمة غنية بالحديد، الكالسيوم، والمغنيسيوم، مثل الخضروات الورقية، الفواكه، والمكسرات، يساعد في تنظيم الهرمونات.2. ممارسة الرياضة بانتظام:ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر، مما يساهم في تنظيم الدورة.3. النوم الجيد:النوم المنتظم والجيد يساعد في توازن الهرمونات، وهو عامل مهم في تنظيم الدورة الشهرية.4. شرب الأعشاب الطبيعية:بعض الأعشاب مثل القرفة، الزنجبيل، والحلبة معروفة بأنها تساعد في تنظيم الدورة وتحفيز نزولها إذا تأخرت.5. تقليل التوتر والقلق:الاهتمام بالصحة النفسية والابتعاد عن مصادر التوتر من أهم العوامل التي تساعد في انتظام الدورة.