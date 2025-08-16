Advertisement

صحة

نصائح مهمة لكل فتاة لتنظيم دورتها الشهرية

Lebanon 24
16-08-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1405454-638909648150361216.jpeg
Doc-P-1405454-638909648150361216.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الدورة الشهرية هي جزء طبيعي من حياة كل فتاة وامرأة، وتحدث عادة كل 28 إلى 35 يومًا. لكن في بعض الأحيان، قد تصبح الدورة غير منتظمة بسبب عوامل مختلفة مثل التوتر، التغذية، أو مشاكل صحية. لذلك، من المهم معرفة طرق تنظيم الدورة الشهرية للحفاظ على صحة الجسم والتوازن الهرموني.
Advertisement

أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية:

الضغط النفسي والتوتر.

نقص أو زيادة الوزن بشكل كبير.

سوء التغذية أو نقص الفيتامينات.

اضطرابات في الهرمونات (مثل تكيس المبايض).

الإفراط في ممارسة الرياضة.

مشاكل في الغدة الدرقية.

طرق طبيعية لتنظيم الدورة الشهرية:
1. التغذية السليمة:

تناول أطعمة غنية بالحديد، الكالسيوم، والمغنيسيوم، مثل الخضروات الورقية، الفواكه، والمكسرات، يساعد في تنظيم الهرمونات.

2. ممارسة الرياضة بانتظام:

ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر، مما يساهم في تنظيم الدورة.

3. النوم الجيد:

النوم المنتظم والجيد يساعد في توازن الهرمونات، وهو عامل مهم في تنظيم الدورة الشهرية.

4. شرب الأعشاب الطبيعية:

بعض الأعشاب مثل القرفة، الزنجبيل، والحلبة معروفة بأنها تساعد في تنظيم الدورة وتحفيز نزولها إذا تأخرت.

5. تقليل التوتر والقلق:

الاهتمام بالصحة النفسية والابتعاد عن مصادر التوتر من أهم العوامل التي تساعد في انتظام الدورة.
مواضيع ذات صلة
حرّ لاهب في لبنان غدًا... نصائح ومعلومات مهمة للمواطنين
lebanon 24
17/08/2025 08:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب سياسة ماكدونالدز.. إعتقال فتاة تبلغ 13 عامًا
lebanon 24
17/08/2025 08:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمّع ناصر الطبي في خان يونس: وفاة فتاة بسبب مضاعفات سوء التغذية الحاد والجفاف
lebanon 24
17/08/2025 08:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سائق... تسبّب في وفاة 19 فتاة!
lebanon 24
17/08/2025 08:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2025-08-16
12:00 | 2025-08-16
09:04 | 2025-08-16
08:57 | 2025-08-16
07:57 | 2025-08-16
06:30 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24