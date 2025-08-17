29
صحة
تجلط الأوردة العميقة.. "خطر صامت" قد يهدد حياتك
Lebanon 24
17-08-2025
|
13:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد تجلط الأوردة العميقة (DVT) من الحالات الطبية الصامتة التي قد تصبح قاتلة إذا لم تُكتشف مبكرًا. وتحدث عندما تتكون جلطة دموية في وريد عميق، غالبًا في الساقين.
وفقًا للدكتور لورانس
هوفمان
من
جامعة ستانفورد
، تتكون الجلطة من الفيبرين والصفائح الدموية وخلايا
الدم
، مسببة أعراضًا مثل:
- التورم
- التشنجات
- تغير لون الجلد
- دفء المنطقة المصابة
- بروز الأوردة السطحية
الخطر الأكبر يكمن في انتقال الجلطة إلى الرئتين، ما يؤدي إلى انصمام رئوي قد يكون قاتلًا.
عوامل الخطر
- العمر فوق 55 عامًا (لكنها قد تصيب الشباب أيضًا، خصوصًا بعد السفر الطويل)
- قلة الحركة
- العمليات الجراحية أو الإصابات
- السمنة
- التدخين
- الحمل
- السرطان (أحد أبرز المسببات لأنه يزيد من تخثر الدم)
التشخيص والعلاج
التشخيص المبكر يتم عبر التصوير بالموجات فوق الصوتية.
العلاج يعتمد غالبًا على مضادات التخثر (مميعات الدم) لمنع تكوّن جلطات جديدة ومساعدة الجسم على إذابة القائمة.
في الحالات الشديدة، قد يُلجأ إلى رأب الأوعية، الدعامات أو إزالة الجلطات بالقسطرة.
الوقاية
- الحركة المبكرة بعد الجلوس أو السفر
الطويل
- استخدام الجوارب الضاغطة
- تعديل نمط الحياة (ضبط الوزن والإقلاع عن التدخين)
الدكتورة أنهيتا دوا من معهد ماس جنرال برغهام أكدت أن خطة العلاج تختلف حسب: موقع الجلطة، حجمها، سببها، وما إذا كان المريض قادرًا على تناول مميعات الدم بأمان.
صحة
متفرقات
