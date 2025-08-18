Advertisement

صحة

الشاي.. مشروب صحي قد يتحول إلى ضرر بسبب عادات خاطئة

Lebanon 24
18-08-2025
الشاي من أكثر المشروبات حضورًا على موائد الناس، لكن بعض العادات الخاطئة في تحضيره قد تحوّله من مشروب صحي إلى مصدر لمشكلات غير متوقعة. خبراء التغذية يحذرون من أن طريقة حفظ أوراق الشاي، نوعية الماء المستعمل، وحتى الإضافات كالحليب والسكر، تؤثر بشكل مباشر على فوائده الغذائية.
تخزين الشاي في أوانٍ غير محكمة أو تحت أشعة الشمس يفقده جودته ويغير نكهته، بينما يؤدي غلي الماء أكثر من اللازم إلى تراجع عناصره المفيدة. أما غلي أكياس الشاي مباشرة في القدر فيُضعف من قوة المستخلص، ما يجعل الطريقة المثلى هي سكب الماء المغلي فوق الكيس في كوب زجاجي وتغطيته قبل الشرب.

ويُجمع الخبراء على أن شرب الشاي دون إضافات، خصوصًا السكر والحليب، يجعله أكثر فائدة وأقل سعرات حرارية، فيما يظل ضبط حرارة الماء وطريقة الحفظ عاملين أساسيين للحصول على كوب صحي كامل الفائدة. (الكونسيلتو)
