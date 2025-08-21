Advertisement

صحة

لماذا يجب أن تتناول التين بانتظام؟

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:00
يُعدّ التين من الفواكه الصيفية اللذيذة والمغذية التي عرفها الإنسان منذ آلاف السنين، وقد ذُكر في العديد من الكتب الدينية والأدبية، لما له من أهمية غذائية وطبية. ويمكن تناوله طازجًا أو مجففًا، ويحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعود بالفائدة الكبيرة على الصحة.
1. غني بالألياف

التين مصدر ممتاز للألياف الغذائية، مما يجعله مفيدًا في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء. كما أن الألياف تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يفيد في التحكم بالوزن.

2. يدعم صحة القلب

يحتوي التين على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينولات، التي تساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين ضغط الدم. كما أن احتواءه على البوتاسيوم والمغنيسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

3. يساعد في ضبط سكر الدم

بالرغم من طعمه الحلو، إلا أن التين يحتوي على مؤشر سكري معتدل نسبيًا، خصوصًا عند تناوله طازجًا، ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال. كما أن أليافه تساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم.

4. مفيد لصحة العظام

التين غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية للحفاظ على كثافة العظام ومنع هشاشتها، خاصة عند التقدم في العمر.

5. يعزز مناعة الجسم

يحتوي التين على فيتامينات مثل فيتامين A وC وK، إضافة إلى مضادات الأكسدة، مما يعزز جهاز المناعة ويقلل من الالتهابات ويحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

6. يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان

أظهرت بعض الدراسات أن المركبات النشطة في التين قد تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، خصوصًا سرطان القولون، وذلك بفضل غناه بالألياف والمضادات الطبيعية للأكسدة.

7. مفيد للبشرة

يساعد التين في ترطيب البشرة ومكافحة علامات التقدّم في السن، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات الضرورية لنضارة الجلد وصحته.
 
