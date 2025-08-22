Advertisement

صحة

قبل تناول أدوية السكر.. إليكم الأطعمة التي ترفع الغلوكوز

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:31
Doc-P-1407816-638914771924032379.jpg
Doc-P-1407816-638914771924032379.jpg photos 0
حذرت الدكتورة أرمين أفونينا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، من أن التقلبات الحادة في مستوى السكر في الدم قد تؤثر سلبا على صحة القلب والكلى والرؤية.
وأوضحت أن الحلويات ليست وحدها السبب وراء ارتفاع مستويات السكر المفاجئ، بل هناك مجموعة كبيرة من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، التي تعكس سرعة دخول الغلوكوز إلى الدم، وكلما ارتفع المؤشر، زادت سرعة تقلب مستويات السكر.

ومن بين هذه المنتجات: خبز القمح والمعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض، البطاطس المهروسة، الأرز الأبيض، المعكرونة الصغيرة، الفاصوليا والذرة المعلبة، عصائد الحبوب سريعة التحضير، السميد، الكسكس، المعجنات الحلوة، رقائق الذرة، الفشار، الوافل، ورقائق البطاطس. وتشمل القائمة أيضا الخضروات النشوية مثل الشمندر المسلوق والجزر واليقطين، إضافة إلى الفواكه المجففة رغم كونها طبيعية. (روسيا اليوم)
