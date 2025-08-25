متحور جديد ينتشر بسرعة كبيرة… هذه الفئات الأكثر عرضة للخطر جراء الإصابة به

31
ذكرت الدكتورة يلينا مالينكوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات في الأكاديمية الطبية للدراسات
العليا
بوزارة الصحة الروسية، الفئات الأكثر عرضة للخطر من متحور "ستراتوس" الجديد.
وتشير الدكتورة يلينا مالينكوفا إلى أن متحور "ستراتوس" اكتشف لأول مرة في حزيران 2025، وبحلول نهاية حزيران كان قد انتشر بنشاط في 38 دولة.
وتبين لاحقا أن "ستراتوس" يعد سليلا لمتحور "أوميكرون" من
الفيروس
التاجي المستجد.
وأوضحت قائلة: "ينتشر المتحور الجديد بسرعة كبيرة، ويميل إلى عبور الحدود بوتيرة متسارعة. وقد سمحت له الطفرات الجينية ليس فقط بالانتشار السريع، بل أيضا بالتسبب في أعراض التهابات حادة في الجهاز التنفسي".
وأضافت أن متحور "ستراتوس" يعتبر الأكثر خطورة على الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك كبار السن. أما أعراضه، فهي تشبه أعراض العدوى الفيروسية التنفسية الحادة.
وتقول: "تشمل الأعراض الحمى، السعال، الصداع، والضعف الشديد. كما أن بحة الصوت تعد
السمة المميزة
، وقد تصل في بعض الحالات إلى فقدانه تماما، وهو ما يعتبر شائعا في هذا النوع الجديد من الفيروس."
