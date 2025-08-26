28
صحة
بذور الحلبة.. علاج طبيعي يدعم مرضى السكري
Lebanon 24
26-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُصيب داء
السكري
ملايين الأشخاص حول العالم عندما يفشل الجسم في إنتاج الأنسولين أو استخدامه بكفاءة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في
الدم
. وفي حين تتنوع طرق العلاج، فإن بذور الحلبة تظل خياراً تقليدياً أثبت فعاليته في دعم التحكم بالمرض، بفضل فوائدها المتعددة.
تحسين حساسية الأنسولين
تشتهر الحلبة بخصائصها المضادة للسكري، إذ تساعد على تحسين مقاومة الأنسولين. وبيّنت دراسة نُشرت عام 2009 في مجلة الأغذية الطبية أن تناول المخبوزات المصنوعة من دقيق الحلبة قد يقلل من مقاومة الأنسولين لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.
تأخير إفراغ المعدة
توضح الدكتورة أرشانا باترا، أخصائية التغذية، أن الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي استقرار مستويات السكر. وأكدت دراسة أخرى في المجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية أن تناول 10 غرامات من بذور الحلبة المنقوعة يومياً يساعد في السيطرة على السكري من النوع الثاني.
تقليل امتصاص الغلوكوز
كما وجدت دراسة في مجلة Veterinary World أن الحلبة تقلل امتصاص الغلوكوز في الأمعاء، مما يحد من ارتفاع سكر الدم. وأكدت الأبحاث أن تناول 10 غرامات يومياً لمدة 4 – 6 أشهر يخفض سكر الدم الصائم ويقلل من خطر تطور مرحلة ما قبل السكري إلى السكري الكامل.
طريقة الاستخدام
- تناول ملعقة صغيرة (5 غرامات) من بذور الحلبة.
- انقعها في نصف كوب ماء طوال الليل.
- اشرب الماء صباحاً على معدة فارغة وامضغ البذور.
الالتزام بهذه الوصفة يومياً قد يساعد بشكل طبيعي وفعال على ضبط مستوى السكر في الدم.
صحة
متفرقات
تابع
