موجودة في طلاء الأظافر.. الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام مادة مسرطنة!

أعلن عن دخول قرار جديد حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، الأول من أيلول، يقضي بحظر استخدام بعض في تركيبة طلاء الأظافر شبه الدائم. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الاتحاد لتعزيز حماية المستهلك من المخاطر الصحية المرتبطة بالمنتجات التجميلية.يستهدف القرار بشكل خاص مادة TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide)، المستخدمة كمحفز ضوئي في عملية تثبيت الطلاء تحت الأشعة فوق البنفسجية. وقد تم تصنيف هذه المادة ضمن قائمة المواد المسرطنة والمسببة لاضطرابات الإنجاب وفق اللائحة الأوروبية للمواد الكيميائية CLP، ما يجعلها محظورة تلقائيًا في جميع مستحضرات التجميل.رغم فعالية مادة TPO في تسريع عملية تجفيف الطلاء، إلا أن أبحاثًا علمية حديثة كشفت عن مخاطرها على الصحة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالتأثير السلبي على الخصوبة وسلامة التطور الإنجابي. وقد دفعت هذه النتائج الجهات التنظيمية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحظر استخدامها في صالونات التجميل.ابتداءً من سبتمبر، ستُجبر جميع صالونات التجميل في على التخلص من المنتجات التي تحتوي على TPO، كما سيتعين على الموردين والمصنعين العمل على تطوير تركيبات بديلة آمنة تضمن حماية صحة المستهلكين دون التأثير على جودة المنتج أو فعاليته.على ، عبّر عدد من المهنيين في قطاع التجميل عن قلقهم من التداعيات الاقتصادية للقرار، مشيرين إلى تكدس كميات كبيرة من المنتجات غير القابلة للاستخدام بعد دخول القرار حيّز التنفيذ. كما أبدوا خشيتهم من تراجع تنوع الألوان والخيارات المتاحة للزبائن، في انتظار تطوير بدائل آمنة وفعّالة تحافظ على الجودة والمواصفات التجميلية للمنتجات.