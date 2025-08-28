أعراض الدورة الشهرية.. 7 إشارات مهمة تكشف صحة المرأة

أثناء الشهرية، قد تمرين بتغيرات جسدية ونفسية تبدو لكِ عادية، لكنها في الحقيقة تحمل رسائل هامة من جسدك.

Advertisement

1. حركة الأمعاء أثناء الدورة

خلال الدورة الشهرية، قد يؤدي ارتفاع إفراز البروستاجلاندينز إلى تقلص الأمعاء بشكل متكرر؛ ما يسبب أعراضًا تشبه الإسهال. على الرغم من أن البروستاجلاندينز ضرورية للتخلص من بطانة الرحم، إلا أن زيادتها قد تؤدي إلى مشكلات هضمية غير مرغوبة خلال فترة الدورة.



لتخفيف الأعراض تناولي الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل التونة، بذور القنب، بذور الكتان، ونبتة الرجلة. كما يُفضل استبدال الكافيين بشاي البابونج لتهدئة الجسم.

2. غزارة الدورة مع وجود تجلطات

قد تكون غزارة الدورة الشهرية مع ظهور تجلطات دموية علامة على ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين؛ ما يؤدي إلى سماكة غير طبيعية في بطانة الرحم. هذا الارتفاع يدفع الرحم إلى التقلص بقوة أكبر لطرد البطانة، وهو ما يسبب تشنجات الدورة الشديدة وزيادة النزيف.



قللي التعرض للسموم البيئية مثل العطور التي تحتوي على Phthalates، لما لها من تأثير سلبي على التوازن الهرموني. كما احرصي على تناول ما لا يقل عن 25 غرام من الألياف يومياً، خاصةً الجزر؛ لأنه يحتوي على نوع خاص من الألياف يتحد بالإستروجين الزائد ويساعد في التخلص منه. ولدعم تخلص الجسم من الإستروجين الزائد، تناولي الخضروات مثل القرنبيط والكرنب والكاجو.

3. آلام الدورة

تُعد آلام الدورة الشهرية من أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يزداد شدتها بسبب نقص المغنيسيوم في الجسم. إذ يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في استرخاء العضلات وتقليل إفراز البروستاجلاندينز؛ ما يساهم في تخفيف تشنجات الحيض والألم المصاحب لها.



للتخفيف من آلام الدورة، يمكنك تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم مثل بذور اليقطين، الشوفان، اللوز، والشوكولاتة الداكنة.

4. نزيف خفيف (التنقيط)

قد تعانين من نزيف خفيف قبل الدورة الشهرية أو في منتصفها، وإذا استمر أكثر من يوم أو يومين فقد يشير ذلك إلى انخفاض مستوى البروجسترون. هذا النقص يؤدي إلى ضعف تماسك بطانة الرحم؛ ما يسبب تساقطها مبكرًا وظهور النزيف الخفيف أو التنقيط.



للتخفيف من هذه المشكلة، احرصي على تناول أطعمة غنية بالزنك مثل المحار، وفيتامين E المتوفر في بذور دوار الشمس، وفيتامين B6 الموجود في الحمص، حيث تساهم هذه العناصر في انتظام الإباضة ودعم إنتاج البروجسترون.

5. دم وردي اللون

يُعتبر الوردي أثناء الدورة الشهرية علامة شائعة على انخفاض مستوى الإستروجين. قد يحدث ذلك بسبب نقص بعض العناصر الغذائية، أو الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، أو اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، وأحيانًا نتيجة نقص في الحديد. كما يمكن ملاحظة هذا اللون لدى النساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل أو خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.



للتعامل مع هذه الحالة، احرصي على زيادة تناول الليغنان المتوفر في بذور السمسم والكتان، إلى جانب مركبات الفيتويستروجين الموجودة في الشوفان والعدس.

6. ضعف وصداع

الشعور بالضعف، التعب، الغثيان أو الدوخة خلال فترة الدورة الشهرية غالبًا ما يكون إشارة إلى الجفاف. إذ يفقد الجسم سوائل مهمة مما يؤثر على التوازن العام ويزيد من الصداع والإرهاق.



تناولي أطعمة غنية بالماء مثل الخيار والخس مع شرب الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب الجسم.

7. الانتفاخ

غالباً ما يكون الانتفاخ ناتجاً عن مشاكل في عملية الهضم واحتباس السوائل، وهو شائع قبل وأثناء الدورة الشهرية. ويمكن التخفيف من هذه المشكلة من خلال اتباع عادات غذائية صحية تساعد على تحسين الهضم ودعم توازن الجسم.



احرصي على الاستماع إلى إشارات الجوع والشبع، وتناولي وجبات صغيرة وببطء دون تخطي الوجبات الأساسية. (فوشيا)