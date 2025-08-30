Advertisement

صحة

دراسة جديدة تكشف.. ما علاقة الشيخوخة بموجات الحر؟

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1410774-638921083990268170.jpg
Doc-P-1410774-638921083990268170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة علمية أنّ التعرّض المُتكرّر لموجات الحر يُسرّع شيخوخة البشر.
 
 
وحذّر العلماء من أنّ درجات الحرارة القصوى أصبحت شائعة بشكل متزايد نتيجة تغيّر المناخ، ما قد يؤدي إلى أضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد على صحة مليارات البشر.
Advertisement
 

ووجد العلماء أنّ تأثير موجات الحر تُضاهي إلى حد كبير الضرر الذي يُسبّبه التدخين، أو شرب الكحول، أو سوء التغذية، أو قلة التمارين الرياضية على الصحة.


واستخدم البحث الجديد الذي نُشر في مجلة "Nature Climate Change"، نتائج سلسلة من الفحوصات الطبية لـ25 ألف شخص في تايوان على مدى 15 عامًا، شملت ضغط الدم، والالتهابات، والكوليسترول، ووظائف الرئة والكبد والكلى، لتحديد عمرهم البيولوجي.


وقارن الباحثون هذه النتائج بالعمر الفعلي لكل شخص، لمعرفة ما إذا كان تعرّضهم لموجات الحر مرتبطًا بتسارع الشيخوخة.


كذلك، وجد الباحثون أنّ العمر البيولوجي زاد بنحو تسعة أيام لدى الأشخاص الذين تعرّضوا لموجات حر إضافية لمدة أربعة أيام على مدار عامين.


وكان العمال الذين يميلون لقضاء وقت أطول في الهواء الطلق الأكثر تأثرًا، حيث زاد عمرهم البيولوجي بمقدار 33 يوماً خلال عامين.


ومع أنّ هذه الزيادة في العمر البيولوجي قد تبدو ضئيلة، إلا نّ التأثير الإجمالي على السكان في جميع أنحاء العالم سيكون كبيرًا نظرًا لأنّ الجميع يُعانون أثناء موجات الحر؛ كما أن العمر البيولوجي المرتفع يعد مؤشرًا قويًا على زيادة خطر الوفاة.


وقال الدكتور كوي غو من جامعة هونغ كونغ، والذي قاد البحث: "إذا تراكم التعرض لموجات الحر لعقود، فسيكون التأثير الصحي أكبر بكثير مما أُبلغنا عنه"، مضيفًا أنّ موجات الحر تزداد تواترًا وتستمر لفترة أطول، "لذا قد تكون الآثار الصحية أكبر بكثير في المستقبل".


ورجّح الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة تؤدي إلى تلف الحمض النووي للإنسان، وبالتالي تسريع الشيخوخة.


وتتوافق نتائج الدراسة الجديدة بشكل عام مع نتائج دراسة أميركية حديثة أظهرت أنّ حرارة الهواء الطلق تُسرّع الشيخوخة لدى كبار السن.


أيضاً، خلص تحليل أميركي آخر أُجري عام 2023، إلى أنّ "التعرّض الشديد للحرارة الشديدة ارتبط بتدهور إدراكي أسرع لدى السود وسكان الأحياء الفقيرة".


ووجدت أبحاث سابقة أنّ التعرّض للحرارة في مرحلة مبكرة من الحياة يؤثر سلبًا على نمو المادة البيضاء في الدماغ لدى الأطفال. (التلفزيون العربي)
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين موجات الحر والشيخوخة؟ هذا ما كشفته الدراسات
lebanon 24
30/08/2025 11:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُسرّع موجات الحرّ عملية الشيخوخة؟
lebanon 24
30/08/2025 11:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل العناكب كائنات بحرية الأصل؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
lebanon 24
30/08/2025 11:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: الدماغ البشري يُنتج خلايا عصبية حتى في الشيخوخة!
lebanon 24
30/08/2025 11:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24

في الهواء الطلق

الحمض النووي

المستقبل

بشكل عام

الرياض

الكحول

النووي

رياضي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-08-29
16:00 | 2025-08-29
14:00 | 2025-08-29
10:40 | 2025-08-29
09:02 | 2025-08-29
07:02 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24