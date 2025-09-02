30
صحة
"فيتامين شهير" يبطئ التقدم في العمر.. ما هو؟
Lebanon 24
02-09-2025
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت دراسة حديثة من
جامعة أوغوستا
في
الولايات المتحدة
، إلى أن مكملات فيتامين د قد تساعد في إبطاء الشيخوخة.
ووفقا لما نشره موقع "ميديكال
إكسبريس
" فقد اكتشف الباحثون أن تناول 2000 وحدة دولية من فيتامين د يوميا تساعد على الحفاظ على "التيلوميرات" وهي أغطية تحمي
الحمض النووي
من التلف عند انقسام الخلايا.
من المعروف أن فيتامين د ضروري لصحة العظام، إذ يساعد أجسامنا على امتصاص الكالسيوم. ويحتاج الأطفال والمراهقون والأشخاص ذوو البشرة الداكنة أو الذين يتعرضون للشمس بشكل محدود إلى مستويات كافية لبناء عظام قوية والحفاظ عليها.
لكن فيتامين د يعزز أيضا جهاز المناعة، كما يمكن أن يقلل من التهابات الجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيه.
وتشير أبحاث أولية إلى أنه قد يساعد في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والتصلب المتعدد، رغم الحاجة إلى مزيد من التجارب. (سكاي نيوز عربية)
