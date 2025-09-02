"فيتامين شهير" يبطئ التقدم في العمر.. ما هو؟



ووفقا لما نشره موقع "ميديكال " فقد اكتشف الباحثون أن تناول 2000 وحدة دولية من فيتامين د يوميا تساعد على الحفاظ على "التيلوميرات" وهي أغطية تحمي من التلف عند انقسام الخلايا. أشارت دراسة حديثة من في ، إلى أن مكملات فيتامين د قد تساعد في إبطاء الشيخوخة.ووفقا لما نشره موقع "ميديكال " فقد اكتشف الباحثون أن تناول 2000 وحدة دولية من فيتامين د يوميا تساعد على الحفاظ على "التيلوميرات" وهي أغطية تحمي من التلف عند انقسام الخلايا.

من المعروف أن فيتامين د ضروري لصحة العظام، إذ يساعد أجسامنا على امتصاص الكالسيوم. ويحتاج الأطفال والمراهقون والأشخاص ذوو البشرة الداكنة أو الذين يتعرضون للشمس بشكل محدود إلى مستويات كافية لبناء عظام قوية والحفاظ عليها.



لكن فيتامين د يعزز أيضا جهاز المناعة، كما يمكن أن يقلل من التهابات الجهاز التنفسي، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيه.



وتشير أبحاث أولية إلى أنه قد يساعد في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والتصلب المتعدد، رغم الحاجة إلى مزيد من التجارب. (سكاي نيوز عربية)