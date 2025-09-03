29
إليكم أسباب متلازمة الأكل الليلي
03-09-2025
07:53
أشارت الدكتورة تاتيانا زيلينكوفا-زاخارتشوك، أخصائية علم النفس، إلى أن متلازمة الأكل الليلي هي شكل خاص من اضطرابات الأكل، وقد تنشأ نتيجة قلة النوم.
وأوضحت: "يلجأ بعض الأشخاص إلى ترك الطعام بجانب أسرتهم قبل النوم عمدا، بينما يذهب آخرون إلى أقرب متجر مفتوح على مدار الساعة لشراء الطعام أو طلب وجبات جاهزة للتوصيل إلى منازلهم. وفي الصباح، لا يتذكر الكثيرون ما تناولوه ليلا، إلا من خلال العبوات الفارغة التي يجدونها."
وأشارت الخبيرة إلى أن هذا الاضطراب غالبا ما يكون مصحوبا بأمراض أخرى، مؤكدة أن الأشخاص المصابين يحتاجون إلى علاج مشترك يشمل أخصائي نوم ومعالج نفسي. (روسيا اليوم)
