Advertisement

صحة

إليكم أسباب متلازمة الأكل الليلي

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1412367-638925081329312675.jpg
Doc-P-1412367-638925081329312675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت الدكتورة تاتيانا زيلينكوفا-زاخارتشوك، أخصائية علم النفس، إلى أن متلازمة الأكل الليلي هي شكل خاص من اضطرابات الأكل، وقد تنشأ نتيجة قلة النوم. 
 
وأوضحت: "يلجأ بعض الأشخاص إلى ترك الطعام بجانب أسرتهم قبل النوم عمدا، بينما يذهب آخرون إلى أقرب متجر مفتوح على مدار الساعة لشراء الطعام أو طلب وجبات جاهزة للتوصيل إلى منازلهم. وفي الصباح، لا يتذكر الكثيرون ما تناولوه ليلا، إلا من خلال العبوات الفارغة التي يجدونها."
Advertisement

وأشارت الخبيرة إلى أن هذا الاضطراب غالبا ما يكون مصحوبا بأمراض أخرى، مؤكدة أن الأشخاص المصابين يحتاجون إلى علاج مشترك يشمل أخصائي نوم ومعالج نفسي. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
المدير العام لوزارة الصحة في غزة: عشرات الأطفال مصابون بمتلازمة غيلان باريه المناعية ونعجز عن علاجهم
lebanon 24
03/09/2025 18:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
متلازمة "القلب المكسور".. علاج واعد لهذه الحالة النادرة
lebanon 24
03/09/2025 18:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق علمي.. حذف كروموسوم زائد يفتح الباب لعلاج متلازمة داون
lebanon 24
03/09/2025 18:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
متلازمة التعب المزمن.. علماء يكتشفون "لغزاً جديداً"
lebanon 24
03/09/2025 18:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

تيانا

بيرة

تاتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2025-09-03
10:19 | 2025-09-03
08:05 | 2025-09-03
04:30 | 2025-09-03
01:08 | 2025-09-03
23:00 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24