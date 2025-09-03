Advertisement

فوائد الحليب... غذاء متكامل لكل الأعمار

Lebanon 24
03-09-2025 | 13:30
يُعتبر الحليب من أهم الأغذية التي يتناولها الإنسان منذ ولادته، فهو أول طعام يتناوله الطفل، ويستمر الكثيرون في شربه طوال حياتهم لما له من فوائد صحية كبيرة. يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في بناء الجسم وتقوية مناعته.
أهمية الحليب الغذائية:

مصدر غني بالكالسيوم:
الكالسيوم هو العنصر الأساسي في بناء العظام والأسنان. تناول الحليب بانتظام يساعد على الوقاية من هشاشة العظام وخاصة عند كبار السن.

فيتامين د:
يساعد فيتامين د الموجود في الحليب على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل، مما يعزز صحة العظام ويقوي جهاز المناعة.

البروتينات:
يحتوي الحليب على بروتينات عالية الجودة تساهم في بناء العضلات والأنسجة وتجديد خلايا الجسم.

الفيتامينات والمعادن:
يحتوي الحليب على فيتامينات مهمة مثل B12 وB2، بالإضافة إلى معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، وكلها ضرورية لعمل أجهزة الجسم بشكل سليم.

فوائد صحية أخرى للحليب:

تقوية الجهاز المناعي:
الفيتامينات والمعادن في الحليب تساعد في تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض والعدوى.

تحسين الهضم:
الحليب يحتوي على بعض الإنزيمات التي تساعد في تسهيل عملية الهضم، خاصة إذا كان الحليب مبسترًا ومناسبًا للجهاز الهضمي.

المساعدة في النوم:
شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يُساعد على الاسترخاء والنوم بعمق، بفضل احتوائه على حمض التريبتوفان.

المحافظة على صحة القلب:
بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الحليب قليل الدسم قد يساعد في تقليل ضغط الدم ويحسن صحة القلب.
