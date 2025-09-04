Advertisement

استرجعي إشراقة بشرتك: كيف نواجه فقدان الحيوية؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:30
تتعرض جميع أنواع البشرة لحالة فقدان الحيوية في مرحلة ما نتيجة عوامل متعددة، منها نقص الترطيب، العوامل البيئية، أو حتى أسلوب الحياة. وتُعد هذه الحالة مؤقتة بخلاف البشرة الجافة التي تُعتبر طبيعة دائمة لنوع الجلد.
أبرز مظاهر البشرة الفاقدة للحيوية تشمل الشحوب، الخشونة، فقدان الليونة، وظهور الخطوط الدقيقة المفاجئة، إضافة إلى ظهور قشور مزعجة قد تترافق مع حكّة واحمرار. ويرى الخبراء أنّ هذه العلامات مرتبطة مباشرة بضعف الترطيب وحاجز الجلد، مما يجعل استعادة التوازن والرطوبة خطوة أساسية لإعادة النضارة.

الترطيب يُعدّ حجر الأساس في العناية اليومية. إذ يُنصح باستخدام كريمات ومصول غنية بالحمض الهيالوريني والسيراميدات، التي تعمل على تقوية الحاجز الجلدي ومنحه مرونة وانتعاشاً. كما تساعد مستحضرات الألوفيرا والزيوت النباتية في تغذية البشرة بلطف، فيما يبقى الواقي الشمسي ضرورة لا غنى عنها لمواجهة الأشعة الضارة.

ولأن العناية لا تقتصر على المستحضرات فقط، يوصي الاختصاصيون بجملة من الخطوات اليومية: شرب كميات كافية من الماء، تجفيف البشرة بلطف، تجنب المياه الساخنة والمنظفات القاسية، إضافة إلى اعتماد جهاز ترطيب للجو في البيئات الجافة. كما يُعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالخضار والفواكه، إلى جانب الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 و6، وسيلة فعّالة لتعزيز تجديد البشرة وحمايتها من الاعتداءات الخارجية.

في النهاية، يبقى فقدان الحيوية حالة عابرة يمكن معالجتها بسهولة عبر روتين مدروس، مما يعيد للبشرة إشراقها الطبيعي ويجعلها أكثر مقاومة لعوامل الزمن.
 
(العربية)
 
