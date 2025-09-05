29
أطعمة تكافح التجاعيد والانتفاخ وضبابية الدماغ.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
05-09-2025
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تظهر الأضرار التي يسببها التوتر المزمن في صورة صداع، إرهاق، مشاكل هضمية، واضطرابات النوم، إلى جانب تسريعه لعملية الشيخوخة.
كما أن التوتر المستمر يلحق الضرر بالخلايا، ويزيد من الالتهابات الضارة، ويعطل عمليات إصلاح الجسم، ما يشبه جرس إنذار داخلي لا يتوقف.
وتقدم أخصائية التغذية نيكوليت بيس حلولا غذائية لمكافحة ثلاث علامات شائعة للتوتر: التجاعيد، الانتفاخ، وضباب الدماغ.
يعد السكر الزائد عاملا رئيسيا في شيخوخة الجلد عبر عملية "الغلوزة" (glycation)، التي تنتج مركبات تتلف بروتينات مثل الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى فقدان المرونة، التجاعيد، والترهل.
وتوصي بيس بالحد من السكر ودمج البروتينات الكاملة من مصادر مثل اللحم البقري، البيض، والدجاج مع الأطعمة الغنية بفيتامين C، لتعزيز إنتاج الكولاجين الذي يدعم صحة الجلد، العظام، والأوتار.
يسبب التوتر الانتفاخ، إلى جانب عوامل أخرى مثل ارتجاع المريء، حساسيات الطعام، وبعض الأدوية. وتوصي بيس بتناول أطعمة تحتوي على إنزيمات مثل الزنجبيل (يحتوي على الزنجيبين)، البابايا (تحتوي على البابايين)، والأناناس (يحتوي على البروميلين)، التي تفكك البروتينات إلى مكونات أصغر، ما يحسن الهضم ويقلل الانتفاخ. كما توصي بالكرفس لخصائصه المدرة للبول وقدرته على ترطيب الجهاز الهضمي وتحسين الحركة.
يؤثر ضباب الدماغ على التركيز والذاكرة، ويسبب شعورا بالتشتت الذهني. وتوصي بيس بالأطعمة الغنية باللوتين، وهو مضاد أكسدة يدعم صحة الدماغ والعين. وتشمل هذه الأطعمة السبانخ، الخضروات الورقية الداكنة، والكاروتينويدات البرتقالية/الصفراء مثل الجزر، الطماطم، الشمام، والبطاطس الحلوة، التي تحسن الذاكرة والتركيز.
