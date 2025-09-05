Advertisement

صحة

أطعمة تكافح التجاعيد والانتفاخ وضبابية الدماغ.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
05-09-2025 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1413058-638926578457495457.webp
Doc-P-1413058-638926578457495457.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تظهر الأضرار التي يسببها التوتر المزمن في صورة صداع، إرهاق، مشاكل هضمية، واضطرابات النوم، إلى جانب تسريعه لعملية الشيخوخة. 

كما أن التوتر المستمر يلحق الضرر بالخلايا، ويزيد من الالتهابات الضارة، ويعطل عمليات إصلاح الجسم، ما يشبه جرس إنذار داخلي لا يتوقف.
Advertisement

وتقدم أخصائية التغذية نيكوليت بيس حلولا غذائية لمكافحة ثلاث علامات شائعة للتوتر: التجاعيد، الانتفاخ، وضباب الدماغ.

يعد السكر الزائد عاملا رئيسيا في شيخوخة الجلد عبر عملية "الغلوزة" (glycation)، التي تنتج مركبات تتلف بروتينات مثل الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى فقدان المرونة، التجاعيد، والترهل. 

وتوصي بيس بالحد من السكر ودمج البروتينات الكاملة من مصادر مثل اللحم البقري، البيض، والدجاج مع الأطعمة الغنية بفيتامين C، لتعزيز إنتاج الكولاجين الذي يدعم صحة الجلد، العظام، والأوتار.

يسبب التوتر الانتفاخ، إلى جانب عوامل أخرى مثل ارتجاع المريء، حساسيات الطعام، وبعض الأدوية. وتوصي بيس بتناول أطعمة تحتوي على إنزيمات مثل الزنجبيل (يحتوي على الزنجيبين)، البابايا (تحتوي على البابايين)، والأناناس (يحتوي على البروميلين)، التي تفكك البروتينات إلى مكونات أصغر، ما يحسن الهضم ويقلل الانتفاخ. كما توصي بالكرفس لخصائصه المدرة للبول وقدرته على ترطيب الجهاز الهضمي وتحسين الحركة.

يؤثر ضباب الدماغ على التركيز والذاكرة، ويسبب شعورا بالتشتت الذهني. وتوصي بيس بالأطعمة الغنية باللوتين، وهو مضاد أكسدة يدعم صحة الدماغ والعين. وتشمل هذه الأطعمة السبانخ، الخضروات الورقية الداكنة، والكاروتينويدات البرتقالية/الصفراء مثل الجزر، الطماطم، الشمام، والبطاطس الحلوة، التي تحسن الذاكرة والتركيز.
مواضيع ذات صلة
5 أطعمة تعزز الكولاجين وتقي من التجاعيد.. ما هي؟
lebanon 24
05/09/2025 10:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
6 فوائد لتناول البطاطا الحلوة.. تعرفوا إليها
lebanon 24
05/09/2025 10:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد عديدة للوز المنقوع.. تعرفوا إليها
lebanon 24
05/09/2025 10:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة محمد رمضان تسرق الأضواء.. تعرّفوا إليها (صور)
lebanon 24
05/09/2025 10:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24

التركي

المري

الترك

العين

الكار

إيلا

نجيب

سيات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:14 | 2025-09-05
23:00 | 2025-09-04
15:30 | 2025-09-04
13:00 | 2025-09-04
12:53 | 2025-09-04
10:30 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24