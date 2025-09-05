القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان

Advertisement

الكستناء، وتُعرف أيضًا باسم ، هي نوع من المكسرات الشتوية التي يحبها الكثير من الناس لطعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة. تؤكل الكستناء غالبًا مشوية أو مسلوقة، وتتميز بقشرتها الصلبة من الخارج ولُبها الطري من الداخل.القيمة الغذائية للكستناءعلى عكس باقي المكسرات، تحتوي الكستناء على نسبة قليلة من الدهون، لكنها غنية بالكربوهيدرات، الألياف، الفيتامينات والمعادن. ومن أهم العناصر التي تحتويها:فيتامين Cفيتامين B6حمض الفوليكالبوتاسيومالمغنيسيومالألياف الغذائيةفوائد الكستناء الصحيةتعزز صحة القلبالكستناء خالية من وقليلة الدهون، مما يجعلها خيارًا جيدًا لدعم صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.تقوي المناعةلاحتوائها على فيتامين C، تساعد الكستناء في تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.تساعد في الهضمغنية بالألياف، مما يساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.تمد الجسم بالطاقةتحتوي على كربوهيدرات معقدة تُهضم ببطء، فتمنح الجسم طاقة تدوم لفترة أطول.مفيدة لمرضى (باعتدال)رغم احتوائها على كربوهيدرات، إلا أنها لا ترفع مستوى السكر في بسرعة، بسبب احتوائها على الألياف.مفيدة للعظامتحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والفوسفور، التي تساعد في تقوية العظام.تساعد في تقليل الوزنلأنها مشبعة وغنية بالألياف، يمكن أن تساهم في الإحساس بالشبع لفترة أطول.