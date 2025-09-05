Advertisement

صحة

القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان

Lebanon 24
05-09-2025
الكستناء، وتُعرف أيضًا باسم أبو فروة، هي نوع من المكسرات الشتوية التي يحبها الكثير من الناس لطعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة. تؤكل الكستناء غالبًا مشوية أو مسلوقة، وتتميز بقشرتها الصلبة من الخارج ولُبها الطري من الداخل.
Advertisement

القيمة الغذائية للكستناء

على عكس باقي المكسرات، تحتوي الكستناء على نسبة قليلة من الدهون، لكنها غنية بالكربوهيدرات، الألياف، الفيتامينات والمعادن. ومن أهم العناصر التي تحتويها:

فيتامين C

فيتامين B6

حمض الفوليك

البوتاسيوم

المغنيسيوم

الألياف الغذائية

فوائد الكستناء الصحية

تعزز صحة القلب
الكستناء خالية من الكوليسترول وقليلة الدهون، مما يجعلها خيارًا جيدًا لدعم صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوي المناعة
لاحتوائها على فيتامين C، تساعد الكستناء في تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

تساعد في الهضم
غنية بالألياف، مما يساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

تمد الجسم بالطاقة
تحتوي على كربوهيدرات معقدة تُهضم ببطء، فتمنح الجسم طاقة تدوم لفترة أطول.

مفيدة لمرضى السكري (باعتدال)
رغم احتوائها على كربوهيدرات، إلا أنها لا ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، بسبب احتوائها على الألياف.

مفيدة للعظام
تحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والفوسفور، التي تساعد في تقوية العظام.

تساعد في تقليل الوزن
لأنها مشبعة وغنية بالألياف، يمكن أن تساهم في الإحساس بالشبع لفترة أطول.
