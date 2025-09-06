27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
7 أسباب رئيسية للأمراض الشائعة.. ما هي؟
Lebanon 24
06-09-2025
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الدكتورة ماريا تشايكوفسكايا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن معظم الأمراض ليست خلقية، بل مكتسبة، وحددت سبعة أسباب لمعظم الأمراض.
وفقا لها، أحد هذه الأسباب هو التوتر المزمن، الذي يؤدي إلى استنزاف طاقات الجسم. أما السبب الثاني، فهو سوء التغذية، بينما يساهم قلة النشاط البدني أيضا في ظهور العديد من الأمراض.
Advertisement
كما تشير تشايكوفسكايا إلى أن نقص الأحمال المعرفية والإبداعية يمكن أن يكون سببا آخر، إذ يؤدي إلى تدهور القدرات العقلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجاهل إيقاعات الساعة البيولوجية، واستهلاك
الكحول
، والتدخين قد يسهم في تطور بعض الأمراض الأخرى. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية
Lebanon 24
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية
06/09/2025 21:25:53
06/09/2025 21:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لعلاج 7 مشاكل جلدية شائعة.. إليكم المكونات الأكثر فعالية
Lebanon 24
لعلاج 7 مشاكل جلدية شائعة.. إليكم المكونات الأكثر فعالية
06/09/2025 21:25:53
06/09/2025 21:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أخطاء شائعة تؤذي قدميك.. ما هي؟
Lebanon 24
3 أخطاء شائعة تؤذي قدميك.. ما هي؟
06/09/2025 21:25:53
06/09/2025 21:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس خدمات الطوارئ في قم الإيرانية: إصابة 7 بانفجار في مجمع سكني
Lebanon 24
رئيس خدمات الطوارئ في قم الإيرانية: إصابة 7 بانفجار في مجمع سكني
06/09/2025 21:25:53
06/09/2025 21:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
روسيا
كايا
الدم
تشاي
قد يعجبك أيضاً
هل يساعد الماء مع الليمون على خسارة الوزن؟
Lebanon 24
هل يساعد الماء مع الليمون على خسارة الوزن؟
09:09 | 2025-09-06
06/09/2025 09:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب التوقف عن شراء الجزر الصغير؟
Lebanon 24
لماذا يجب التوقف عن شراء الجزر الصغير؟
07:08 | 2025-09-06
06/09/2025 07:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عمر الستين.. متى يجب تناول وجبة الفطور؟
Lebanon 24
بعد عمر الستين.. متى يجب تناول وجبة الفطور؟
04:51 | 2025-09-06
06/09/2025 04:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
02:10 | 2025-09-06
06/09/2025 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟
Lebanon 24
في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟
00:34 | 2025-09-06
06/09/2025 12:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
02:27 | 2025-09-06
06/09/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:09 | 2025-09-06
هل يساعد الماء مع الليمون على خسارة الوزن؟
07:08 | 2025-09-06
لماذا يجب التوقف عن شراء الجزر الصغير؟
04:51 | 2025-09-06
بعد عمر الستين.. متى يجب تناول وجبة الفطور؟
02:10 | 2025-09-06
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
00:34 | 2025-09-06
في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟
23:00 | 2025-09-05
استخدام الأدوية خلال الحمل.. إرشادات مهمة لكل أم
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 21:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 21:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 21:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24