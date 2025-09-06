Advertisement

صحة

7 أسباب رئيسية للأمراض الشائعة.. ما هي؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 10:49
كشفت الدكتورة ماريا تشايكوفسكايا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن معظم الأمراض ليست خلقية، بل مكتسبة، وحددت سبعة أسباب لمعظم الأمراض.

وفقا لها، أحد هذه الأسباب هو التوتر المزمن، الذي يؤدي إلى استنزاف طاقات الجسم. أما السبب الثاني، فهو سوء التغذية، بينما يساهم قلة النشاط البدني أيضا في ظهور العديد من الأمراض.
كما تشير تشايكوفسكايا إلى أن نقص الأحمال المعرفية والإبداعية يمكن أن يكون سببا آخر، إذ يؤدي إلى تدهور القدرات العقلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجاهل إيقاعات الساعة البيولوجية، واستهلاك الكحول، والتدخين قد يسهم في تطور بعض الأمراض الأخرى. (روسيا اليوم) 
 
 

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24