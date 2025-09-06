عن حليب الأم.. ماذا قالت آخر الدراسات؟

أجرى باحثون تحقيقاً حول عينات من حليب الأم المعصور المأخوذة خلال أوقات مختلفة ، ووجدوا أن الإشارات البيولوجية تختلف في تركيز حليب الأم على مدار 24 ساعة.

Advertisement



وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة روتجرز، يُرسل حليب الأم مجموعة متنوعة من الإشارات من الأم إلى الرضيع، بما في ذلك إشارات يُعتقد أنها تؤثر على إيقاعات الساعة البيولوجية للطفل.





وقالت الدكتورة ميليسا وورتمان، الباحثة الرئيسية: "لاحظنا اختلافات في تركيزات المكونات النشطة بيولوجياً في حليب الأم تبعاً للوقت من اليوم، ما يؤكد أن حليب الأم غذاء ديناميكي. يجب مراعاة وقت إرضاع الرضيع عند استخدام حليب الأم المعصور".





وأضافت: "يُعد توقيت هذه الإشارات بالغ الأهمية في المراحل المبكرة من الحياة، عندما تكون الساعة البيولوجية الداخلية للرضيع لا تزال في طور النضج".





ووفق "مديكال "، أخذ الباحثون عينات من حليب الأم سعة 10 مل من 21 مشاركة في الساعة 6 صباحاً، و12 ظهراً، و6 مساءً، و12 منتصف الليل في يومين مختلفين، بفارق شهر تقريباً.





وقدّمت 17 مشاركة أخرى عينات مأخوذة في نفس الأوقات، ما أدى إلى تضمين 236 عينة في التحليل.





وفُحصت العينات لقياس مستويات هرمونات: الميلاتونين والكورتيزول والأوكسيتوسين، إضافة إلى الغلوبولين المناعي أ (IgA)، وهو بروتين مضاد يُشكل جزءًا من الجهاز المناعي، واللاكتوفيرين، وهو بروتين موجود في الحليب.





ويشارك الميلاتونين والكورتيزول في تنظيم الساعة البيولوجية، بينما تؤثر المكونات الأخرى التي فُحصت على نمو الأمعاء وديناميكيات ميكروبيوم الأمعاء.





ووجد الباحثون أن بعض مكونات حليب الأم، وخاصة الميلاتونين والكورتيزول، تتفاوت على مدار اليوم.





,يبلغ الميلاتونين ذروته عند منتصف الليل، بينما يبلغ الكورتيزول أعلى مستوياته في الصباح الباكر. ووفق الباحثي، فإنَّ الأول يساعد على النعاس، بينما يعمل الثاني كمنبه للاستيقاظ. (24)