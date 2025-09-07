29
صحة
دواء يخفف أعراض القلق.. ما هو؟
Lebanon 24
07-09-2025
|
05:00
A-
A+
قالت دراسة جديدة إنَّ جرعة واحدة من عقار "إل إس دي" خففت أعراض القلق لدى عديدين، واستمرت فوائدها مدة تصل إلى 3 أشهر.
وتحسنت حالة 65% من المرضى؛ ودخل ما يقرب من 50% منهم في حالة هدوء، بحسب التجربة التي اختبرت تأثيره على 200 شخص يعانون من قلق متوسط إلى شديد.
وبعد 4 أسابيع، سجل المرضى الذين تلقوا أعلى جرعتين درجات قلق أقل بكثير مقارنةً بمن تلقوا جرعات أصغر أو دواءً وهمياً.
وإثر 12 أسبوعاً، ظلت التأثيرات قوية، إذ استمر 65% من المرضى الذين تناولوا الجرعة الأكثر فعالية (100 ملليغرام) في ملاحظة التحسن، واعتُبر ما يقرب من نصفهم في حالة هدوء.
وقال الدكتور
موريزيو
فافا، الباحث
الرئيسي
في الدراسة، ورئيس الأطباء النفسيين في
مستشفى ماساتشوستس العام
بريغهام في
بوسطن
: "من المحتمل أن يحتاج بعض الأشخاص إلى إعادة العلاج". ويعمل فافا مستشاراً لشركة مايند ميد، المطورة للدواء.
وأضاف فافا: "لا نعرف بعد عدد مرات إعادة العلاج، لكن التأثير طويل الأمد كبير جداً".
يُشار إلى أنَّ الآثار الجانبية الشائعة شملت الهلوسة والغثيان والصداع.
