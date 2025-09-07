دواء يخفف أعراض القلق.. ما هو؟

قالت دراسة جديدة إنَّ جرعة واحدة من عقار "إل إس دي" خففت أعراض القلق لدى عديدين، واستمرت فوائدها مدة تصل إلى 3 أشهر.

وتحسنت حالة 65% من المرضى؛ ودخل ما يقرب من 50% منهم في حالة هدوء، بحسب التجربة التي اختبرت تأثيره على 200 شخص يعانون من قلق متوسط إلى شديد.





وبعد 4 أسابيع، سجل المرضى الذين تلقوا أعلى جرعتين درجات قلق أقل بكثير مقارنةً بمن تلقوا جرعات أصغر أو دواءً وهمياً.



وإثر 12 أسبوعاً، ظلت التأثيرات قوية، إذ استمر 65% من المرضى الذين تناولوا الجرعة الأكثر فعالية (100 ملليغرام) في ملاحظة التحسن، واعتُبر ما يقرب من نصفهم في حالة هدوء.





فافا، الباحث في الدراسة، ورئيس الأطباء النفسيين في بريغهام في : "من المحتمل أن يحتاج بعض الأشخاص إلى إعادة العلاج". ويعمل فافا مستشاراً لشركة مايند ميد، المطورة للدواء.





وأضاف فافا: "لا نعرف بعد عدد مرات إعادة العلاج، لكن التأثير طويل الأمد كبير جداً".