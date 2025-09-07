Advertisement

صحة

مخاوف من تأثير "الواي فاي" على الدماغ.. هل يجب إيقافه ليلًا؟

Lebanon 24
07-09-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1413791-638928468752150767.jpg
Doc-P-1413791-638928468752150767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الدكتور برافين غوبتا، رئيس معهد مارينغو آسيا الدولي للأعصاب والعمود الفقري في الهند، أن معظم الدراسات التحذيرية التي تربط بين الواي فاي وتأثيراته السلبية أجريت على الحيوانات وليس البشر، مما يجعل النتائج غير قابلة للتعميم على الإنسان.
Advertisement

يأتي ذلك بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بتساؤلات عديدة حول تأثير الواي فاي على وظائف الدماغ، وما إذا كان من الأفضل إيقافه أثناء الليل لتحسين جودة النوم والحفاظ على الصحة العقلية، وسط مخاوف من أن إشارات الواي فاي قد تؤثر سلباً على الدماغ.

وذكر الدكتور غوبتا أن دراسة على الفئران أشارت إلى أن التعرض للواي فاي قد يؤثر على خصوبتها، لكن الدراسات البشرية لم تؤكد ذلك.

ويشير الخبراء إلى أن الواي فاي يعتمد على إشعاعات غير مؤينة، وهي أشعة ضعيفة جداً مقارنة بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية، وليست قوية بما يكفي للإضرار بخلايا الدماغ أو تعديل الحمض النووي للإنسان.

كما لم تُثبت الدراسات العلمية أي علاقة مباشرة بين التعرض للواي فاي وحدوث أورام دماغية أو فقدان الذاكرة أو أمراض تنكسية عصبية.

وبالرغم من بعض الدراسات التي أظهرت تأثيرات طفيفة على موجات الدماغ خلال النوم العميق، إلا أن هذه التأثيرات تعتبر ضئيلة وغير ذات معنى سريري بالنسبة لمعظم الناس، فعادةً ما يكون تدهور جودة النوم مرتبطاً بعوامل أخرى مثل التوتر، واستخدام الأجهزة قبل النوم، والروتين غير المنتظم للنوم، أو اضطرابات النوم النشطة.

من الناحية العملية، ما يهم لصحة الدماغ هو النوم الجيد ونظافة النوم، مثل الابتعاد عن الشاشات قبل النوم، وتهيئة بيئة هادئة ومظلمة، والالتزام بروتين منتظم للنوم، أما إيقاف الواي فاي ليلاً، فقد يكون مفيداً بشكل غير مباشر لأنه يمنع التصفح المتأخر، لكن الإشارات نفسها لا تسبب أي ضرر.

أما عن الخرافات الشائعة، فلا يوجد دليل علمي يثبت أن الواي فاي يسبب السرطان أو يشكّل خطراً على الحوامل أو أجنتهن، كما أن الأجهزة الطبية الحديثة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب ومعينات السمع مصممة للعمل بأمان دون تأثر بالإشارات اللاسلكية.

في النهاية، ترك الواي فاي متصلاً ليلاً لا يضر الدماغ علمياً، لكن إذا ساعد إيقافه في الحد من الانشغالات والنوم بشكل أفضل، فاعتماده عادة صحية يعتبر خطوة جيدة للحفاظ على صحة الدماغ وجودة الحياة.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أوكراني لأكسيوس: لدينا مخاوف من تأثير بوتين المحتمل على ترامب
lebanon 24
07/09/2025 20:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف تأثير القهوة على نشاط الدماغ
lebanon 24
07/09/2025 20:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الليالي الحارة على الدماغ والصحة؟
lebanon 24
07/09/2025 20:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف:مخاوف من حرب أهلية في لبنان
lebanon 24
07/09/2025 20:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الحمض النووي

فين غوبتا

التزام

النووي

البشري

الهند

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:22 | 2025-09-07
05:49 | 2025-09-07
05:00 | 2025-09-07
02:00 | 2025-09-07
23:00 | 2025-09-06
16:00 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24