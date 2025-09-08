Advertisement

صحة

كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟

Lebanon 24
08-09-2025 | 02:45
اكتشف علماء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس أن الإجهاد لا يؤثر على الدماغ فحسب، بل يمتد تأثيره إلى القلب على المستوى الخلوي.
وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Molecular and Cellular Cardiology أن الضغوط البيئية والاجتماعية، مثل الضوضاء، الازدحام، واضطرابات النوم، تسرّع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التأثير على العمليات الالتهابية في القلب.

وأظهرت التجارب على الحيوانات أن عشرة أيام فقط من الإجهاد الحاد كافية لإحداث التهاب وتغيير في وظيفة القلب. وتتمثل الآلية في تنشيط مجمعات بروتينية متعددة تُعرف باسم NLRP3، التي تستجيب للإجهاد الخلوي وتعزز الالتهاب عن طريق إطلاق جزيئات تُتلف أنسجة القلب. 
 
وأكد العلماء أن الإجهاد لا يسرع العمليات الالتهابية فحسب، بل يعطل أيضا تنسيق عمل خلايا القلب. وأوضح التحليل الجزيئي كيف يؤدي تنشيط التهابات NLRP3 إلى تلف أنسجة القلب، موضحا سبب شيوع أمراض القلب لدى الأشخاص المعرضين للإجهاد المزمن حتى في غياب أعراض واضحة.

وأشار الباحثون إلى أن أفضل طريقة لحماية القلب هي تقليل الإجهاد من خلال تبني نمط حياة صحي. (روسيا اليوم) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24