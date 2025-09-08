فيروسات الهربس.. الكشف عن وسيلة مبتكرة لمكافحتها

Advertisement

نشرت مجلة Nature العلمية دراسة توصّل إليها علماء ألمانيون، كشفوا فيها وسيلة مبتكرة لمكافحة فيروسات .ووفق الدراسة، تكمن الطريقة باستخدام أجسام مضادة نانوية مستخلصة من جهاز مناعة حيوان الألبكة.وركزت الدراسة على بروتين gB، الذي يُعد المفتاح في عملية اندماج مع الخلية وبدء تكاثره.وتمكن الباحثون من تثبيت البروتين في حالته النشطة، ومنع تحوّله بواسطة الأجسام النانوية، مما أوقف العدوى تمامًا، حتى بجرعات صغيرة.وأثبتت الطريقة فعاليتها ضد فيروسي HSV وHSV-2، وتتميز بقدرتها على الوقاية قبل حدوث العدوى، ما يجعلها واعدة لحماية الفئات الأكثر عرضة، كحديثي الولادة ومرضى ضعف المناعة.وقد تم تقديم طلب براءة اختراع لهذه التقنية، مع خطط مستقبلية لتطويرها للاستخدام السريري.