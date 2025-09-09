Advertisement

صحة

إليكم الأسباب الشائعة لسعال الدم

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:01
A-
A+
Doc-P-1414713-638930378853084439.png
Doc-P-1414713-638930378853084439.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت طبيبة عامة بارزة من أن أي شخص يسعل دما يجب أن يراجع طبيبه على الفور، فقد يكون ذلك عرضا لأمراض خطيرة أو جلطة دموية تهدد الحياة.
 
وأوضحت الدكتورة كلير طومسون، من عيادة Cadogan في لندن، أن أي كمية من الدم على المخاط أو على منديل، مهما كانت صغيرة، يجب التعامل معها بجدية.
Advertisement

وقالت: "قد يكون سعال الدم أمرا بسيطا، أو علامة على مشكلة صحية خطيرة، لذلك نأخذ كل حالة على محمل الجد".
 
الأسباب الشائعة لسعال الدم
- استنشاق جسم غريب: قد يحدث للأطفال عند ابتلاع قطع صغيرة مثل الليغو أو الخرز، وللكبار عند استنشاق جسيمات معدنية أو خشبية أو زجاجية، ما يؤدي إلى التهاب الرئة وسعال الدم.
 
- التهابات الصدر: تشمل الالتهاب الرئوي أو السل، حيث تتسبب العدوى بتهيج الحويصلات الهوائية الصغيرة، مسببة سعالا دمويا مصحوبا أحيانا بالحمى أو ألم عند الشهيق.

- مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD): أكثر شيوعا بين المدخنين أو من يتعرضون للأبخرة الضارة أو الغبار لفترات طويلة. الالتهاب المزمن في الرئة يؤدي إلى سعال مصحوب ببلغم ودم.

- السرطان: سرطان الرئة من الأسباب الخطيرة للسعال الدموي.

وتوصي طومسون بإجراء فحوصات إذا استمر السعال أكثر من أربعة أسابيع، حتى وإن لم يكن الشخص مدخنا، إذ يمكن أن يكون وراثيا.

- جلطات الدم: قد تنشأ بعد الجراحة أو السفر الطويل بسبب تخثر وريدي عميق، ما يؤدي إلى جلطة دموية في الرئتين. كما أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل لفترات طويلة معرضات لخطر أكبر.

- أمراض القلب: مشاكل صمامات القلب أو ضعف وظيفته يمكن أن تزيد الضغط في الرئتين، مسببة نزيفا داخليا يظهر على شكل سعال دموي.

وأكدت طومسون أن أي حالة سعال مستمر أكثر من أربعة أسابيع أو سعال دموي بدون سبب واضح، يجب التعامل معها بجدية، وإجراء التصوير الطبي والفحوصات اللازمة لتحديد السبب وعلاجه فورا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
7 أسباب رئيسية للأمراض الشائعة.. ما هي؟
lebanon 24
10/09/2025 02:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية
lebanon 24
10/09/2025 02:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب هرموني لارتفاع ضغط الدم.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
lebanon 24
10/09/2025 02:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تطوير شريحة ذكية لتحليل الدم ميدانيا بشكل فوري
lebanon 24
10/09/2025 02:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

طومسون

الطويل

الجراح

روسيا

الصدر

بيت أ

لندن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:37 | 2025-09-09
13:15 | 2025-09-09
12:44 | 2025-09-09
07:41 | 2025-09-09
03:51 | 2025-09-09
01:34 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24