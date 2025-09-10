26
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تأثير غير متوقع للشعور بالوحدة على صحة الإنسان… اكتشفه!
Lebanon 24
10-09-2025
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة عن تأثير غير متوقع للشعور بالوحدة على صحة الإنسان.
وأفادت مجلة Scientific Reports بأن فريقًا بحثيًا دوليًا أجرى دراسة لتحليل الآثار النفسية والجسدية للشعور بالوحدة، من خلال دراسة البيانات النفسية والطبية لأكثر من 250 ألف شخص من 139 دولة.
Advertisement
وأظهرت النتائج أن الشعور بالوحدة لا يفاقم الحالة النفسية فحسب، بل يرتبط أيضًا بزيادة الألم الجسدي.
وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الوحدة بشكل منتظم يشتكون من الألم بمعدل الضعف، ويبلغون عن مشاكل صحية أكثر بنسبة 80%، كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 26% للضائقة النفسية.
ولاحظ الباحثون أنه في ما يقرب من 60٪ من الحالات، فإن التوتر العاطفي هو الذي يفسر العلاقة بين الوحدة والآلام الجسدية، بينما كانت الأمراض المزمنة سببا بالألم الجسدي بنسبة 19%، والعوامل الاجتماعية مثل الدعم النفسي المنخفض من المقربين شكلت نسبة 14% من أسباب الألم الجسدي.
ومن المثير للاهتمام تبعا للباحثين أن تأثير الوحدة على الصحة الجسدية كان أكثر وضوحا لدى النساء مقارنة بالرجال، ولكنه كان متشابها تقريبا بين الأشخاص من مختلف الأعمار، كما تباينت قوة العلاقة بين الوحدة والألم الجسدي لدى الأشخاص في مختلف البلدان، ما يبرز وفقا للباحثين، أهمية الظروف الثقافية والاجتماعية وتأثيراتها على الصحة النفسية والجسدية.
مواضيع ذات صلة
القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان
Lebanon 24
القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان
10/09/2025 09:55:43
10/09/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير غير متوقع للكافيين على عمل مضادات الحيوية.. هذا ما كشفه باحثون
Lebanon 24
تأثير غير متوقع للكافيين على عمل مضادات الحيوية.. هذا ما كشفه باحثون
10/09/2025 09:55:43
10/09/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار التدخين على صحة الإنسان
Lebanon 24
أضرار التدخين على صحة الإنسان
10/09/2025 09:55:43
10/09/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرسوم الجمركية الأميركية لم تُضعف الصادرات الآسيوية: صمود غير متوقع
Lebanon 24
الرسوم الجمركية الأميركية لم تُضعف الصادرات الآسيوية: صمود غير متوقع
10/09/2025 09:55:43
10/09/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
العلا
سي ال
باين
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
Lebanon 24
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
02:18 | 2025-09-10
10/09/2025 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توفر للمرضى علاجاً طويل الأمد دون ألم... تعرفوا على الإبر الدقيقة لتوصيل الأدوية
Lebanon 24
توفر للمرضى علاجاً طويل الأمد دون ألم... تعرفوا على الإبر الدقيقة لتوصيل الأدوية
00:03 | 2025-09-10
10/09/2025 12:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صيحة تجميلية خطيرة قد تشوّه الوجه.. ما هي؟
Lebanon 24
صيحة تجميلية خطيرة قد تشوّه الوجه.. ما هي؟
23:00 | 2025-09-09
09/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية عينيك… تناول هذه الأطعمة
Lebanon 24
لحماية عينيك… تناول هذه الأطعمة
15:37 | 2025-09-09
09/09/2025 03:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
7 علامات يومية قد تنذر بالنوبة القلبية... احذرها!
Lebanon 24
7 علامات يومية قد تنذر بالنوبة القلبية... احذرها!
13:15 | 2025-09-09
09/09/2025 01:15:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 06:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
03:14 | 2025-09-09
09/09/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
02:18 | 2025-09-10
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
00:03 | 2025-09-10
توفر للمرضى علاجاً طويل الأمد دون ألم... تعرفوا على الإبر الدقيقة لتوصيل الأدوية
23:00 | 2025-09-09
صيحة تجميلية خطيرة قد تشوّه الوجه.. ما هي؟
15:37 | 2025-09-09
لحماية عينيك… تناول هذه الأطعمة
13:15 | 2025-09-09
7 علامات يومية قد تنذر بالنوبة القلبية... احذرها!
12:44 | 2025-09-09
أقوى الزيوت الطبيعية لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 09:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24