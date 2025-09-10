27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة
Lebanon 24
10-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
للمرة الأولى، تجاوزت السمنة النحافة لتصبح الشكل الأكثر شيوعاً لسوء التغذية بين الأطفال والمراهقين حول العالم، وفق تقرير حديث عن التغذية صادر عن
منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (يونيسف).
Advertisement
التقرير أوضح أن نسبة النحافة بين الفئة العمرية 5 إلى 19 عاماً تراجعت من نحو 13% عام 2000 إلى 9.2%، بينما ارتفعت السمنة من 3% إلى 9.4% خلال الفترة نفسها. وبذلك باتت السمنة تتجاوز النحافة في معظم المناطق، باستثناء
أفريقيا
جنوب الصحراء وجنوب
آسيا
.
استندت النتائج إلى بيانات من أكثر من 190 دولة، شملت مسوحاً أسرية وتقديرات ونماذج إسقاطية وأبحاثاً متنوعة، بحسب "يونيسف
ألمانيا
".
أرقام مقلقة
الدول مرتفعة الدخل تسجل نسب سمنة مرتفعة خصوصاً بين الشباب: بلغت 27% في تشيلي، و21% في
الولايات المتحدة
، و21% في
دولة الإمارات العربية المتحدة
. وفي ألمانيا، يُعد واحد من كل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً زائداً في الوزن، بارتفاع طفيف من 24% عام 2000 إلى 25% عام 2022، فيما بقيت نسبة السمنة مستقرة عند 8%.
قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "لم يعد سوء التغذية يقتصر على الأطفال ناقصي الوزن، فالسمنة مشكلة متنامية قد تؤثر في صحة الأطفال ونموهم. الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تحل تدريجياً محل الفواكه والخضراوات والبروتينات في مرحلة حاسمة للنمو والتطور المعرفي والصحة النفسية".
التقرير يحذر من أن الأطعمة الرخيصة والمصنعة بشكل مفرط والوجبات السريعة التي تُسوّق بشكل مكثف تسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات السمنة. كما أن السمنة قد تؤثر في المواظبة المدرسية، والثقة بالنفس، والاندماج الاجتماعي، وغالباً ما يصعب علاجها إذا ترسخت منذ الطفولة أو المراهقة.
هذه النتائج تضع الحكومات أمام تحديات صحية واجتماعية واقتصادية كبرى، خصوصاً في ظل الانتشار المتسارع للأطعمة المصنعة على حساب الأنظمة الغذائية الطبيعية.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية
Lebanon 24
اليونيسف: الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية
10/09/2025 22:54:37
10/09/2025 22:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين
Lebanon 24
إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين
10/09/2025 22:54:37
10/09/2025 22:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
Lebanon 24
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
10/09/2025 22:54:37
10/09/2025 22:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسف للحدث: أعداد الأطفال المصابين في غزة بسوء التغذية كبيرة جدا
Lebanon 24
اليونيسف للحدث: أعداد الأطفال المصابين في غزة بسوء التغذية كبيرة جدا
10/09/2025 22:54:37
10/09/2025 22:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة
الإمارات العربية
العربية المتحدة
الأمم المتحدة
قد يعجبك أيضاً
فوائد صحية خفية للفجل الحار
Lebanon 24
فوائد صحية خفية للفجل الحار
10:55 | 2025-09-10
10/09/2025 10:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أطفالٌ يموتون... ودراسة تكشف دور المبيدات الزراعيّة الخطير
Lebanon 24
أطفالٌ يموتون... ودراسة تكشف دور المبيدات الزراعيّة الخطير
08:30 | 2025-09-10
10/09/2025 08:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يحمي النظام الغذائي النباتي من السرطان؟
Lebanon 24
هل يحمي النظام الغذائي النباتي من السرطان؟
07:08 | 2025-09-10
10/09/2025 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
Lebanon 24
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
02:18 | 2025-09-10
10/09/2025 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير غير متوقع للشعور بالوحدة على صحة الإنسان… اكتشفه!
Lebanon 24
تأثير غير متوقع للشعور بالوحدة على صحة الإنسان… اكتشفه!
01:50 | 2025-09-10
10/09/2025 01:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يُسجل أرقاما قياسية.. نصيحة للبنانيين عن الذهب
Lebanon 24
يُسجل أرقاما قياسية.. نصيحة للبنانيين عن الذهب
02:16 | 2025-09-10
10/09/2025 02:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:55 | 2025-09-10
فوائد صحية خفية للفجل الحار
08:30 | 2025-09-10
أطفالٌ يموتون... ودراسة تكشف دور المبيدات الزراعيّة الخطير
07:08 | 2025-09-10
هل يحمي النظام الغذائي النباتي من السرطان؟
02:18 | 2025-09-10
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
01:50 | 2025-09-10
تأثير غير متوقع للشعور بالوحدة على صحة الإنسان… اكتشفه!
00:03 | 2025-09-10
توفر للمرضى علاجاً طويل الأمد دون ألم... تعرفوا على الإبر الدقيقة لتوصيل الأدوية
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 22:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 22:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 22:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24