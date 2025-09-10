Advertisement

صحة

اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة

Lebanon 24
10-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1415253-638931276106222251.png
Doc-P-1415253-638931276106222251.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
للمرة الأولى، تجاوزت السمنة النحافة لتصبح الشكل الأكثر شيوعاً لسوء التغذية بين الأطفال والمراهقين حول العالم، وفق تقرير حديث عن التغذية صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
Advertisement

التقرير أوضح أن نسبة النحافة بين الفئة العمرية 5 إلى 19 عاماً تراجعت من نحو 13% عام 2000 إلى 9.2%، بينما ارتفعت السمنة من 3% إلى 9.4% خلال الفترة نفسها. وبذلك باتت السمنة تتجاوز النحافة في معظم المناطق، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

استندت النتائج إلى بيانات من أكثر من 190 دولة، شملت مسوحاً أسرية وتقديرات ونماذج إسقاطية وأبحاثاً متنوعة، بحسب "يونيسف ألمانيا".

أرقام مقلقة
الدول مرتفعة الدخل تسجل نسب سمنة مرتفعة خصوصاً بين الشباب: بلغت 27% في تشيلي، و21% في الولايات المتحدة، و21% في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ألمانيا، يُعد واحد من كل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً زائداً في الوزن، بارتفاع طفيف من 24% عام 2000 إلى 25% عام 2022، فيما بقيت نسبة السمنة مستقرة عند 8%.
 
قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "لم يعد سوء التغذية يقتصر على الأطفال ناقصي الوزن، فالسمنة مشكلة متنامية قد تؤثر في صحة الأطفال ونموهم. الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تحل تدريجياً محل الفواكه والخضراوات والبروتينات في مرحلة حاسمة للنمو والتطور المعرفي والصحة النفسية".

التقرير يحذر من أن الأطعمة الرخيصة والمصنعة بشكل مفرط والوجبات السريعة التي تُسوّق بشكل مكثف تسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات السمنة. كما أن السمنة قد تؤثر في المواظبة المدرسية، والثقة بالنفس، والاندماج الاجتماعي، وغالباً ما يصعب علاجها إذا ترسخت منذ الطفولة أو المراهقة.

هذه النتائج تضع الحكومات أمام تحديات صحية واجتماعية واقتصادية كبرى، خصوصاً في ظل الانتشار المتسارع للأطعمة المصنعة على حساب الأنظمة الغذائية الطبيعية.
 
(الجزيرة)
 
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية
lebanon 24
10/09/2025 22:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين
lebanon 24
10/09/2025 22:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
lebanon 24
10/09/2025 22:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف للحدث: أعداد الأطفال المصابين في غزة بسوء التغذية كبيرة جدا
lebanon 24
10/09/2025 22:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات العربية المتحدة

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة

الإمارات العربية

العربية المتحدة

الأمم المتحدة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:55 | 2025-09-10
08:30 | 2025-09-10
07:08 | 2025-09-10
02:18 | 2025-09-10
01:50 | 2025-09-10
00:03 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24