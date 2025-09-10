اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة



التقرير أوضح أن نسبة النحافة بين الفئة العمرية 5 إلى 19 عاماً تراجعت من نحو 13% عام 2000 إلى 9.2%، بينما ارتفعت السمنة من 3% إلى 9.4% خلال الفترة نفسها. وبذلك باتت السمنة تتجاوز النحافة في معظم المناطق، باستثناء جنوب الصحراء وجنوب .



استندت النتائج إلى بيانات من أكثر من 190 دولة، شملت مسوحاً أسرية وتقديرات ونماذج إسقاطية وأبحاثاً متنوعة، بحسب "يونيسف ".



أرقام مقلقة

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "لم يعد سوء التغذية يقتصر على الأطفال ناقصي الوزن، فالسمنة مشكلة متنامية قد تؤثر في صحة الأطفال ونموهم. الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تحل تدريجياً محل الفواكه والخضراوات والبروتينات في مرحلة حاسمة للنمو والتطور المعرفي والصحة النفسية".



التقرير يحذر من أن الأطعمة الرخيصة والمصنعة بشكل مفرط والوجبات السريعة التي تُسوّق بشكل مكثف تسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات السمنة. كما أن السمنة قد تؤثر في المواظبة المدرسية، والثقة بالنفس، والاندماج الاجتماعي، وغالباً ما يصعب علاجها إذا ترسخت منذ الطفولة أو المراهقة.



هذه النتائج تضع الحكومات أمام تحديات صحية واجتماعية واقتصادية كبرى، خصوصاً في ظل الانتشار المتسارع للأطعمة المصنعة على حساب الأنظمة الغذائية الطبيعية.

