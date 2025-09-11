28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خطر يهدد حياة هؤلاء الأطفال.. ما هو؟!
Lebanon 24
11-09-2025
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن تعرض أمهات الأطفال لمبيدات حشرية أثناء الحمل يزيد بشكل كبير خطر الوفاة للأطفال المصابين بسرطان
الدم
، ما يسلط الضوء على المخاطر الصحية لهذه المواد في المنازل.
Advertisement
درس الباحثون أكثر من 800 طفل مصاب بسرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL)، وتبيّن أن الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم لأي مبيد حشري أثناء الحمل كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 60%، بينما ارتفع الخطر إلى 91% عند التعرض لمبيدات القوارض. كما تبين أن 92% من الأطفال تعرضوا لنوع واحد على الأقل من المبيدات قبل الولادة أو بعدها، ما يعكس انتشار هذه المواد السامة في البيئات المنزلية.
وأظهرت الدراسة أن معدلات الوفاة كانت أعلى بين الأطفال الذين شُخّصوا قبل سن السنة، وأولئك من أسر منخفضة التعليم والدخل، والأطفال السود، بينما شهد الأطفال البيض الذين تعرضوا لمبيدات القوارض معدلات وفاة مرتفعة مقارنة بالفئات الأخرى. وأشارت النتائج إلى أن الرضاعة الطبيعية قد توفر حماية عامة للأطفال.
وأكدت الدكتورة لينا واينستون، أخصائية
أمراض الدم
والأورام، على أهمية الحد من تعرّض الأطفال للمبيدات الضارة، فيما قالت الدكتورة سيما ديساي، المشاركة في الدراسة، إن نتائج الإصابة بالسرطان لا تحددها الرعاية الطبية وحدها، بل ترتبط أيضاً بالتعرضات البيئية وظروف المعيشة.
الدراسة، المنشورة في مجلة Cancers، تضيف إلى الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن التعرض لدخان التبغ وتلوث الهواء أثناء الحمل وبعد الولادة يزيد خطر وفاة الأطفال بسبب تركيز
المواد الكيميائية
السامة مقارنة بأجسامهم الصغيرة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. حادث مأسوي يُنهي حياة طفلة!
Lebanon 24
في طرابلس.. حادث مأسوي يُنهي حياة طفلة!
11/09/2025 10:34:35
11/09/2025 10:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يحذر من وجود خطر على حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يحذر من وجود خطر على حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة
11/09/2025 10:34:35
11/09/2025 10:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل جديد لقلوب الأطفال.. زراعة جزئية تُنقذ حياة المولودين بعيوب خطِرة
Lebanon 24
أمل جديد لقلوب الأطفال.. زراعة جزئية تُنقذ حياة المولودين بعيوب خطِرة
11/09/2025 10:34:35
11/09/2025 10:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة غزة: نحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى في محافظة غزة
Lebanon 24
صحة غزة: نحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى في محافظة غزة
11/09/2025 10:34:35
11/09/2025 10:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المواد الكيميائية
روسيا اليوم
أمراض الدم
روسيا
ما دي
تركي
ستون
الدم
قد يعجبك أيضاً
احذروه.. مزيل عرق شهير يثير الجدل بعد إصابات جلدية مؤلمة (صور)
Lebanon 24
احذروه.. مزيل عرق شهير يثير الجدل بعد إصابات جلدية مؤلمة (صور)
00:36 | 2025-09-11
11/09/2025 12:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"البوتوكس المنزلي".. صيحة خطيرة تهدد بالوفاة
Lebanon 24
"البوتوكس المنزلي".. صيحة خطيرة تهدد بالوفاة
23:00 | 2025-09-10
10/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفقراء.. الأكثر تضرراً من تراجع المساعدات الصحية الدولية
Lebanon 24
الفقراء.. الأكثر تضرراً من تراجع المساعدات الصحية الدولية
16:00 | 2025-09-10
10/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة
Lebanon 24
اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة
14:00 | 2025-09-10
10/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد صحية خفية للفجل الحار
Lebanon 24
فوائد صحية خفية للفجل الحار
10:55 | 2025-09-10
10/09/2025 10:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
06:09 | 2025-09-10
10/09/2025 06:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
00:36 | 2025-09-11
احذروه.. مزيل عرق شهير يثير الجدل بعد إصابات جلدية مؤلمة (صور)
23:00 | 2025-09-10
"البوتوكس المنزلي".. صيحة خطيرة تهدد بالوفاة
16:00 | 2025-09-10
الفقراء.. الأكثر تضرراً من تراجع المساعدات الصحية الدولية
14:00 | 2025-09-10
اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة
10:55 | 2025-09-10
فوائد صحية خفية للفجل الحار
08:30 | 2025-09-10
أطفالٌ يموتون... ودراسة تكشف دور المبيدات الزراعيّة الخطير
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 10:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 10:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 10:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24