"طقطقة الركبة".. ظاهرة طبيعية؟

كشفت دراسة طبية حديثة أن أصوات الطحن أو الطقطقة في الركبة، التي تثير قلق كثيرين، غالبًا ما تكون ظاهرة طبيعية وغير مقلقة، إذ إن 90% من الحالات لا ترتبط بمشاكل صحية طالما أنها غير مصحوبة بألم أو تورم أو محدودية في الحركة.وأوضح الباحثون في مجلة الطب المفصلي أن هذه الأصوات قد تنتج عن انفجار فقاعات غازية في السائل الزلالي، أو احتكاك الأوتار بالعظام، أو تغيرات طفيفة في الغضاريف. وجاءت النتائج بعد متابعة أكثر من 5 آلاف حالة من مختلف الأعمار على مدى عامين.وأكد الخبراء أن القلق لا مبرر له ما لم ترافق الطقطقة أعراض مزعجة، مشددين على أهمية الوقاية عبر ممارسة التمارين المنتظمة لتقوية العضلات، الحفاظ على وزن صحي، واختيار أنشطة بدنية مناسبة، ما يساعد على تعزيز مرونة الركبتين وصحة المفاصل. (سكاي نيوز)