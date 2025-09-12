10 أطعمة فعّالة تحد من خطر السرطان وتعزز المناعة

Advertisement

كشفت الدكتورة ديمبل جانغدا، خبيرة طب أسلوب الحياة في جامعة هارفارد، أن يلعب دوراً محورياً في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن الاعتماد على أطعمة طبيعية غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن يساهم في تقوية جهاز المناعة وحماية الخلايا من التلف.وأوضحت جانغدا أن تناول الأطعمة في صورتها الطازجة والكاملة أفضل بكثير من الأطعمة المصنعة، مشيرة إلى أن النظام الغذائي المتنوع والمستمر هو "المفتاح الحقيقي للوقاية".الكركم: يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على وقف نمو الخلايا السرطانية، وينصح بإضافته إلى الحليب أو والأطعمة المطبوخة.الأشواجاندا: عشبة من طب الأيورفيدا تقلل التوتر وتعزز المناعة، وتظهر الأبحاث أنها قد تدعم العلاج الكيميائي عبر قتل الخلايا السرطانية.الأملا (عنب الثعلب الهندي): مصدر غني بفيتامين C، يحمي من التلف، وتوصي الخبيرة بتناول ثمرة واحدة يومياً.الثوم: يحتوي على مركب "الأليسين" الذي يعزز المناعة ويبطئ نمو سرطانات المعدة والبنكرياس والثدي.البروكلي: غني بمركب السلفورافين الفعّال في مكافحة نمو الأورام.السبانخ: غنية بالحديد والكاروتينات، وتقلل خطر الإصابة بسرطانات الثدي والمثانة والرئة.القرع الأبيض (اللوكي): خفيف وسهل الهضم، يساعد على إزالة السموم وحماية الخلايا من التلف.بذور الكتان: تحتوي على أحماض أوميغا-3 و"الليغنان"، ما يبطئ نمو السرطانات الحساسة للهرمونات مثل الثدي والبروستات.المقدس (التولسي): نبات تكيفي يحتوي على "الأوجينول" المضاد للسرطان، ويساعد على تقليل التوتر والالتهابات.العنب: يساهم في التخفيف من أعراض العلاج الكيميائي مثل العطش وفقدان الوزن، ويحسن تعداد .وأكدت جانغدا أن إدخال هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي اليومي لا يمنح الجسم حماية إضافية من السرطان فحسب، بل يعزز أيضاً الصحة العامة والقدرة على مواجهة الأمراض.