Advertisement

صحة

10 أطعمة فعّالة تحد من خطر السرطان وتعزز المناعة

Lebanon 24
12-09-2025 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1415948-638932705632128377.jpg
Doc-P-1415948-638932705632128377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الدكتورة ديمبل جانغدا، خبيرة طب أسلوب الحياة في جامعة هارفارد، أن النظام الغذائي يلعب دوراً محورياً في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن الاعتماد على أطعمة طبيعية غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن يساهم في تقوية جهاز المناعة وحماية الخلايا من التلف.
Advertisement

وأوضحت جانغدا أن تناول الأطعمة في صورتها الطازجة والكاملة أفضل بكثير من الأطعمة المصنعة، مشيرة إلى أن النظام الغذائي المتنوع والمستمر هو "المفتاح الحقيقي للوقاية".

أبرز الأطعمة المقاومة للسرطان:
الكركم: يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على وقف نمو الخلايا السرطانية، وينصح بإضافته إلى الحليب أو الأرز والأطعمة المطبوخة.

الأشواجاندا: عشبة من طب الأيورفيدا تقلل التوتر وتعزز المناعة، وتظهر الأبحاث أنها قد تدعم العلاج الكيميائي عبر قتل الخلايا السرطانية.

الأملا (عنب الثعلب الهندي): مصدر غني بفيتامين C، يحمي الحمض النووي من التلف، وتوصي الخبيرة بتناول ثمرة واحدة يومياً.

الثوم: يحتوي على مركب "الأليسين" الذي يعزز المناعة ويبطئ نمو سرطانات المعدة والبنكرياس والثدي.

البروكلي: غني بمركب السلفورافين الفعّال في مكافحة نمو الأورام.

السبانخ: غنية بالحديد والكاروتينات، وتقلل خطر الإصابة بسرطانات الثدي والمثانة والرئة.

القرع الأبيض (اللوكي): خفيف وسهل الهضم، يساعد على إزالة السموم وحماية الخلايا من التلف.

بذور الكتان: تحتوي على أحماض أوميغا-3 و"الليغنان"، ما يبطئ نمو السرطانات الحساسة للهرمونات مثل الثدي والبروستات.

الريحان المقدس (التولسي): نبات تكيفي يحتوي على "الأوجينول" المضاد للسرطان، ويساعد على تقليل التوتر والالتهابات.

العنب: يساهم في التخفيف من أعراض العلاج الكيميائي مثل العطش وفقدان الوزن، ويحسن تعداد الدم.

وأكدت جانغدا أن إدخال هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي اليومي لا يمنح الجسم حماية إضافية من السرطان فحسب، بل يعزز أيضاً الصحة العامة والقدرة على مواجهة الأمراض.
مواضيع ذات صلة
فوائد الخس.. من تعزيز المناعة إلى تحسين الهضم
lebanon 24
12/09/2025 12:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تعزز هواتف Pixel 10 بقدرات ذكاء اصطناعي عالية
lebanon 24
12/09/2025 12:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيب يكشف: 10 أطعمة يومية تقوي أمعاءك وتحسن الهضم!
lebanon 24
12/09/2025 12:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة تُرطّب البشرة وتعزّز نضارتها من الداخل.. تعرفي عليها
lebanon 24
12/09/2025 12:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الحمض النووي

المقاومة

الريحان

المعادن

الهندي

النووي

الهند

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:47 | 2025-09-11
23:00 | 2025-09-11
15:00 | 2025-09-11
12:30 | 2025-09-11
10:22 | 2025-09-11
10:15 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24