صحة
فاكهة صديقة للشرايين والقلب.. ما هي؟
Lebanon 24
12-09-2025
|
07:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت أخصائية
أمراض الجهاز الهضمي
، الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا، أن العنب يعد مصدرا غنيا بالبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة تخفض مستوى
الكوليسترول
الضار وتقلل خطر تصلب الشرايين.
وقالت الدكتورة: "يحتوي العنب على مضادات أكسدة تعرف باسم البوليفينولات، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، كما لها تأثير مفيد على عضلة القلب."
وأضافت أن العنب يحتوي أيضا على مادة الريسفيراترول، التي تقوي الأوعية الدموية وترخي جدرانها عند دخولها الجسم، مما يساهم في منع ارتفاع ضغط
الدم
.
وتابعت: "تحتوي حبات العنب على مركبات الفلافونويد التي تمنع تكون جلطات الدم. ويعد مركب الروتين (فيتامين P) من أهم هذه المركبات، حيث يمنع تكون الجلطات في الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب". (روسيا اليوم)
