عن العدس.. فوائد يجب معرفتها

يعتبر العدس من الأطعمة المفيدة جداً للجسم كونه غني بالبروتين النباتي والألياف.



ويمثل العدس خياراً مهماً لتعزيز الشعور بالشبع، كما أنه يعمل على تخفيض مستويات الضار وتنظيم ضغط .



ويُعتبر العدس غنياً بالمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أنه يعزز جهاز المناعة ويعطي الطاقة للجسم.