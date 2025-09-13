Advertisement

صحة

عن العدس.. فوائد يجب معرفتها

Lebanon 24
13-09-2025 | 17:04
Doc-P-1416587-638934052809746313.webp
Doc-P-1416587-638934052809746313.webp photos 0
يعتبر العدس من الأطعمة المفيدة جداً للجسم كونه غني بالبروتين النباتي والألياف.
 

ويمثل العدس خياراً مهماً لتعزيز الشعور بالشبع، كما أنه يعمل على تخفيض مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم.
 

ويُعتبر العدس غنياً بالمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أنه يعزز جهاز المناعة ويعطي الطاقة للجسم.
 
 
كذلك، تقول الدراسات إنَّ العدس يحتوي على سعرات حرارية مُنخفضة نسبياً، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية مُضادة للأكسدة، ما يساهم في الوقاية من السرطان.
 
 

