بحة الصوت.. إليكم أسبابها والحلول لها

تعد بحة الصوت مشكلة مزعجة للغاية، حيث ‫إنها تعيق المرء عن التواصل مع الآخرين سواء في الحياة الوظيفية أو ‫الشخصية، فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذين السؤالين، أوضح الألماني كريستوفر بور من ‫عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى ريغنسبورغ الجامعي أن بحة الصوت ‫لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.





‫وأوضح بور أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في:





- فرط إجهاد الحبال الصوتية على سبيل المثال بسبب حفلة صاخبة أو إلقاء ‫محاضرة طويلة



- نزلة برد.



- التدخين وشرب الخمر.



- التعرض للغبار بكثرة.



‫ولمواجهة بحة الصوت، أوصى البروفيسور أنطونيو-أوريسته جوستيان، كبير ‫الأطباء في بمستشفى شتراوبينغ، باتخاذ ‫التدابير التالية:





1- ترطيب الحبال الصوتية



بما أن نقص مرونة الحبال الصوتية يسبب بحة الصوت، فمن المهم استعادتها ‫قدر الإمكان، وهو ما يمكن تحقيقه بالحفاظ على رطوبة الحبال الصوتية، على ‫سبيل المثال باستخدام حمض الهيالورونيك أو أقراص الاستحلاب الملحية، حيث ‫إنها تزيد محتوى الملح في اللعاب، وبالتالي رطوبة الخلايا.





كذلك، يمكن أن يكون استنشاق المحلول الملحي مهدئا، وبشكل عام، ينبغي على ‫الأشخاص الذين يعانون من بحة الصوت شرب الكثير من السوائل، بما في ذلك ‫الشاي الدافئ مثل البابونج أو المريمية، فالأول له تأثير مضاد ‫للالتهابات، والثاني له تأثير مرطب.





2- عدم إجهاد الصوت بشكل إضافي



عند المعاناة من بحة الصوت، ينبغي حماية ‫الصوت، أي التحدث بأقل قدر ممكن.





3- تجنب تنظيف الحلق والهمس