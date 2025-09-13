Advertisement

صحة

بحة الصوت.. إليكم أسبابها والحلول لها

Lebanon 24
13-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1416588-638934054626557199.webp
Doc-P-1416588-638934054626557199.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعد بحة الصوت مشكلة مزعجة للغاية، حيث ‫إنها تعيق المرء عن التواصل مع الآخرين سواء في الحياة الوظيفية أو ‫الشخصية، فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟
Advertisement
 
 
‫للإجابة عن هذين السؤالين، أوضح البروفيسور الألماني كريستوفر بور من ‫عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى ريغنسبورغ الجامعي أن بحة الصوت ‫لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.


‫وأوضح بور أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في:


- فرط إجهاد الحبال الصوتية على سبيل المثال بسبب حفلة صاخبة أو إلقاء ‫محاضرة طويلة
 

- نزلة برد.
 

- التدخين وشرب الخمر.
 

- التعرض للغبار بكثرة.
 

‫ولمواجهة بحة الصوت، أوصى البروفيسور أنطونيو-أوريسته جوستيان، كبير ‫الأطباء في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى شتراوبينغ، باتخاذ ‫التدابير التالية:


1- ترطيب الحبال الصوتية
 

بما أن نقص مرونة الحبال الصوتية يسبب بحة الصوت، فمن المهم استعادتها  ‫قدر الإمكان، وهو ما يمكن تحقيقه بالحفاظ على رطوبة الحبال الصوتية، على ‫سبيل المثال باستخدام حمض الهيالورونيك أو أقراص الاستحلاب الملحية، حيث ‫إنها تزيد محتوى الملح في اللعاب، وبالتالي رطوبة الخلايا.


كذلك، يمكن أن يكون استنشاق المحلول الملحي مهدئا، وبشكل عام، ينبغي على ‫الأشخاص الذين يعانون من بحة الصوت شرب الكثير من السوائل، بما في ذلك ‫الشاي الدافئ مثل البابونج أو المريمية، فالأول له تأثير مضاد ‫للالتهابات، والثاني له تأثير مرطب.


2- عدم إجهاد الصوت بشكل إضافي
 

عند المعاناة من بحة الصوت، ينبغي حماية ‫الصوت، أي التحدث بأقل قدر ممكن.


3- تجنب تنظيف الحلق والهمس
 

تنظيف الحلق والهمس يزيد الضغط على الحبال الصوتية ‫المتهيجة أصلا،  وفي حالة وجود مخاط على الحبال الصوتية، فإن السعال يعد ‫أفضل من تنظيف الحلق. (الجزيرة نت)
 
مواضيع ذات صلة
حالات سرطان الكبد ستتضاعف بحلول 2050.. وهذه هي الأسباب!
lebanon 24
14/09/2025 08:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... عدد حوادث السير يرتفع والحلول غائبة
lebanon 24
14/09/2025 08:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 600 حالة اختناق في كربلاء.. اليكم السبب
lebanon 24
14/09/2025 08:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم أسطول الصمود: تأجيل انطلاق الأسطول نحو غزة إلى الخميس بسبب الأحوال الجوية
lebanon 24
14/09/2025 08:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قسم الأنف والأذن والحنجرة

كبير الأطباء

البروفيسور

بشكل عام

الجزيرة

كريستو

المري

جزيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
17:04 | 2025-09-13
14:00 | 2025-09-13
09:32 | 2025-09-13
04:53 | 2025-09-13
03:37 | 2025-09-13
02:23 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24