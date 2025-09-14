28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مفاجأة عن "الخلايا المناعية".. ما هي؟
Lebanon 24
14-09-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجد باحثون أن بروتينا تنتجه خلايا مناعية يحدث ثقوباً في خلايا القلب بعد النوبة القلبية، مما يشير إلى أن الخلايا المناعية تلعب دورا حاسما في الموت المفاجئ وعدم انتظام ضربات القلب.
Advertisement
وأجرى الدراسة باحثون من
كلية الطب بجامعة هارفارد
في
الولايات المتحدة
، ونشرت نتائجها في مجلة "ساينس" (Science) في الرابع من أيلول الجاري، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.
ويعد احتشاء عضلة القلب (myocardial infarction) والموت القلبي المفاجئ أكثر مضاعفات مرض الشريان التاجي فتكاً.
ويؤدي انسداد أحد شرايين القلب في احتشاء عضلة القلب إلى نقص إمداد خلايا عضلة القلب بالأكسجين، وهذا يضعف قدرتها على الحفاظ على إيقاع ثابت، وقد يسبب عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب نظم القلب) ويسمى تسرع القلب البطيني (ventricular tachycardia) والرجفان البطيني (ventricular fibrillation).
وفي تسرع القلب البطيني، ينبض القلب بسرعة كبيرة، ولكن بإيقاع منسق، أما في الرجفان البطيني، يكون
الإيقاع
فوضويا وغير منسق.
ويعد كل من تسرع القلب البطيني والرجفان البطيني من اضطرابات نظم القلب الخطيرة التي قد تؤدي إلى السكتة القلبية المفاجئة والوفاة في غضون دقائق.
وتحدث معظم حالات عدم انتظام ضربات القلب خلال 48 ساعة بعد احتشاء عضلة القلب، وتتزامن مع تسلل كثيف للخلايا المناعية إلى أنسجة القلب.
وكان الباحثون مهتمين بكيفية تعزيز هذه الخلايا المناعية لاضطراب نظم القلب، ووجدوا في فئران المختبر أن الخلايا المتعادلة (neutrophils) التي تأتي إلى منطقة الاحتشاء (منطقة الأنسجة الميتة الناتجة عن انقطاع إمداد الأكسجين) بأعداد كبيرة تنظّم جين "ريتنلج" (Retnlg)، المشفّر لبروتين جزيء
جاما
الشبيه بالريزيستين (RELMy) وهو جزء من عائلة بروتينات تشكيل المسام التي تدافع عن المضيف ضد البكتيريا عن طريق ثقب أغشيتها.
وعندما أزال الباحثون هذا البروتين من الخلايا المتعادلة لدى الفئران، انخفض عبء عدم انتظام ضربات القلب بعد احتشاء عضلة القلب بمقدار 12 ضعفاً.
ووجد الباحثون جيناً مشابهاً، وهو "
ريتين
" (RETN)، في أنسجة القلب البشرية المصابة باحتشاء عضلة القلب.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
المدير العام لوزارة الصحة في غزة: عشرات الأطفال مصابون بمتلازمة غيلان باريه المناعية ونعجز عن علاجهم
Lebanon 24
المدير العام لوزارة الصحة في غزة: عشرات الأطفال مصابون بمتلازمة غيلان باريه المناعية ونعجز عن علاجهم
14/09/2025 11:55:59
14/09/2025 11:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "حزب الله" يستهدف الخلايا النائمة
Lebanon 24
بالفيديو.. "حزب الله" يستهدف الخلايا النائمة
14/09/2025 11:55:59
14/09/2025 11:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يعلن مفاجأة: "مؤامرات إسرائيلية" لاستهداف قادة "حماس" في مصر!
Lebanon 24
تقرير يعلن مفاجأة: "مؤامرات إسرائيلية" لاستهداف قادة "حماس" في مصر!
14/09/2025 11:55:59
14/09/2025 11:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك يكشف مفاجأة عن "غروك 2.5".. هذا ما قاله
Lebanon 24
ماسك يكشف مفاجأة عن "غروك 2.5".. هذا ما قاله
14/09/2025 11:55:59
14/09/2025 11:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كلية الطب بجامعة هارفارد
الولايات المتحدة
جامعة هارفارد
كلية الطب
الإيقاع
الجزيرة
البشري
جزيرة
قد يعجبك أيضاً
بحة الصوت.. إليكم أسبابها والحلول لها
Lebanon 24
بحة الصوت.. إليكم أسبابها والحلول لها
23:00 | 2025-09-13
13/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العدس.. فوائد يجب معرفتها
Lebanon 24
عن العدس.. فوائد يجب معرفتها
17:04 | 2025-09-13
13/09/2025 05:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرأة الحامل.. نصيحة مهمة عن "حمية غذائية"
Lebanon 24
للمرأة الحامل.. نصيحة مهمة عن "حمية غذائية"
14:00 | 2025-09-13
13/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شهير واستخدامه سهل... تحذير من مسكن ألم شائع جداً
Lebanon 24
شهير واستخدامه سهل... تحذير من مسكن ألم شائع جداً
09:32 | 2025-09-13
13/09/2025 09:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد لا تعرفوها عن الجري المتقطع.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
فوائد لا تعرفوها عن الجري المتقطع.. اليكم ابرزها
04:53 | 2025-09-13
13/09/2025 04:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
Lebanon 24
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
05:34 | 2025-09-13
13/09/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2025-09-13
بحة الصوت.. إليكم أسبابها والحلول لها
17:04 | 2025-09-13
عن العدس.. فوائد يجب معرفتها
14:00 | 2025-09-13
للمرأة الحامل.. نصيحة مهمة عن "حمية غذائية"
09:32 | 2025-09-13
شهير واستخدامه سهل... تحذير من مسكن ألم شائع جداً
04:53 | 2025-09-13
فوائد لا تعرفوها عن الجري المتقطع.. اليكم ابرزها
03:37 | 2025-09-13
نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 11:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 11:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 11:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24