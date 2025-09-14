28
إليكم أسرار احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات
Lebanon 24
14-09-2025
|
10:52
A-
A+
يُعتبر القرنفل من التوابل الأساسية، ويُستخدم في العديد من الاستخدامات المثيرة للاهتمام. بدءًا من تحسين فعالية شاي "كادها" البسيط، وصولًا إلى تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي بماء إزالة السموم، أو ببساطة إضافته إلى الكاري والشوربات واليخنات لإضفاء نكهة حارة مميزة، فإن هذه التوابل وتعدد استخداماتها لا يُوصف.
يُستخدم القرنفل على نطاق واسع في العلاجات المنزلية، وكذلك في مسكنات الألم لاحتوائها على مُركّب فعّال يُسمى الأوجينول. كما يمكن أن يساعد القرنفل على تنظيم مستويات السكر في
الدم
، مما يجعله مفيدًا لمرضى
السكري
. ويدعم القرنفل صحة الكبد، ويعزز المناعة، ويمكن أن يُحسّن قوة العظام بفضل محتواه من المنغنيز.
وتشمل قائمة الأسباب الوجيهة لاستخدام ماء القرنفل كمُنعش للفم بعد الوجبات، ما يلي:
1. تخفيف الغازات والانتفاخ
من أكثر مشاكل ما بعد الوجبات شيوعًا الغازات والانتفاخ. يحتوي القرنفل على مركبات مثل الأوجينول التي تساعد على استرخاء الجهاز الهضمي وتقليل تكوّن الغازات. يمكن لكوب دافئ من ماء القرنفل بعد الغداء أو العشاء أن يهدئ بطانة المعدة، ويُخفف الحموضة، ويُخفف الشعور بالثقل، خاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية أو الدسمة. تُساعد خصائص القرنفل الطاردة للغازات على استرخاء الجهاز الهضمي، مما يُقلل من الانزعاج والانتفاخ والغازات.
2. مستويات السكر في الدم
بالنسبة للأشخاص الذين يُراقبون مستوى السكر في الدم، يُمكن أن يكون ماء القرنفل إضافة رائعة لروتينهم اليومي بعد الوجبات. تشير الدراسات إلى أن القرنفل يمكن أن يساعد في تنظيم سكر الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين. عند شربه بعد الوجبات يمكن أن يقلل من الارتفاعات المفاجئة في مستويات الغلوكوز، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني.
يمكن للقرنفل أن يساعد في إبطاء تحويل النشا إلى غلوكوز، مما يمنع الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم. وتدعم فوائده المضادة للالتهابات والهضمية الصحة الأيضية العامة، مما يجعله بهارًا مفيدًا لمرضى السكري أو لمن يسعون إلى الحفاظ على استقرار سكر الدم.
3. تعزيز الهضم
يُستخدم ماء القرنفل تقليديًا في الطب الشعبي كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي. يحفز شربه بعد الوجبات إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد على تكسير الطعام بكفاءة أكبر. ويمنع الانتفاخ وعسر الهضم إلى جانب تحسين امتصاص العناصر الغذائية، مما يجعل الطعام أكثر فائدة للصحة العامة. (العربية)
