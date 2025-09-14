لا تؤثر على النساء.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات عن حمية الكيتو

Advertisement

وجدت دراسة جديدة أن الكيتوني لم يُسرّع شيخوخة الإناث، على الرغم من أنه تسبب في شيخوخة أسرع لدى الذكور.وقال مؤلفو الدراسة، التي أجريت على الفئران، إن وجود هرمون الإستروجين لدى الإناث حجب تأثير النظام الغذائي المُسبب للشيخوخة.وعندما عولج الذكور بالإستروجين والإستراديول ومضادات الأكسدة، انخفضت آثار الشيخوخة السريعة لهذه الأنظمة الغذائية.وبحسب "مديكال نيوز توداي"، تشير دراسات أُجريت على الحيوانات إلى أن النظام الغذائي الكيتوني الشائع الاستخدام للتنحيف، أو الكيتو، قد يُسرّع عملية الشيخوخة.لكن الدراسة الجديدة تفيد بأن هذا التأثير للنظام الغذائي يقتصر في المقام الأول على الذكور.وقال فريق البحث من : "إن نظام الكيتو الغذائي يُنتج إجهاداً تأكسدياً زائداً، ما يُسرّع شيخوخة الخلايا من خلال إنتاج خلايا مُسنّة".و"حمية الكيتو هي نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون والبروتين، يُحوّل مصدر الطاقة الأساسي للجسم من الكربوهيدرات إلى الدهون. في الظروف العادية، تُعدّ الكربوهيدرات الوقود المفضل للجسم، وخاصةً للدماغ".وبشكل عام، ينصح الخبراء بعدم اتباع حمية كيتو لفترة طويلة الأمد، لتأثيرها على صحة القلب، وأن يكون ذلك تحت إشراف أخصائي تغذية.كما أن اتباع نظام غذائي مضاد للأكسدة فقط قد يساعد أيضاً في تقليل آثار الشيخوخة إلى حد ما.