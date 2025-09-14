28
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل تدعم الحمية المتوسطية للحامل المناعة لدى الرضيع؟
Lebanon 24
14-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُفيد اتباع نظام غذائي متوسطي، غني بالألياف والبروتينات النباتية والدهون الصحية، صحة الأم والمولود أثناء الحمل والرضاعة، وفق استنتاجات من دراستين في جامعتي
برشلونة
وبافالو.
Advertisement
وإلى جانب تحسين وظائف الأمعاء ومناعة الغشاء المخاطي، يمنع
النظام الغذائي
المتوسطي للحامل تراكم الدهون، ويُحسّن تكوين ميكروبات الجهاز الهضمي.
كما تساعد هذه الحمية الأم على تقليل حدوث العدوى وشدتها لدى الأطفال، سواء أثناء الحمل أو خلال فترة الرضاعة الطبيعية.
عادات غذائية قبل الحمل
وبحسب "مديكال إكسبريس"، توصي نتائج الباحثة ماريا خوسيه رودريغيز لاغوناس من جامعة بافالو: "بإرساء عادات غذائية مثالية أثناء الحمل والرضاعة، وفي المراحل المبكرة قبل الحمل، لأهمية ذلك البالغة لصحة الأم والطفل".
وقال الدكتور
فرانسيسكو
بيريز-كانو، من جامعة بافالو،: "تُظهر النتائج أن اتباع نظام غذائي مُشابه للنظام الغذائي المتوسطي، ومُعزز بزيت السمك وبروتين الصويا والإينولين، له آثار مُفيدة على استقلاب الدهون، وتكوين الميكروبات، والاستجابة المناعية أثناء الحمل والرضاعة، ويُحسّن صحة الأم".
علاوة على ذلك، إذا تم الحفاظ على هذا النظام الغذائي أثناء الرضاعة الطبيعية، فإنه يبدو أكثر فعالية في عكس التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء الحمل، مما يدعم وظيفة المناعة ويحد من تراكم الدهون، كما يضيف الخبير.
تحسين صحة الطفل
وقد أظهرت الدراسة الأخرى من جامعة برشلونة، أن النظام الغذائي للأم الغني بالبروتينات النباتية والألياف والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة يقلل من شدة وتكرار العدوى لدى الرضع من خلال التأثير المعدّل لميكروبات الأمعاء على الجهاز المناعي.
وحللت الدراسة، التي أُجريت على الرضع ونماذج حيوانية، تأثير النظام الغذائي للأم على صحة الأبناء، وتُؤكد على أهمية تغذية الأم أثناء الحمل والرضاعة لتعزيز صحة الرضّع.
وفي هذا السياق، يبرز تأثير النظام الغذائي للأم كعامل رئيسي في تكوين العناصر الوقائية للحليب أثناء الرضاعة. حيث يُظهر الغلوبولين المناعي أ (IgA) في حليب الأم وتنوع ميكروباته دورهما الوقائي ضد العدوى لدى الرضع.
مواضيع ذات صلة
البزري يعلن تأهل صيدا في مسابقة عاصمة المدن المتوسطية للحوار الثقافي
Lebanon 24
البزري يعلن تأهل صيدا في مسابقة عاصمة المدن المتوسطية للحوار الثقافي
15/09/2025 01:28:09
15/09/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرأة الحامل.. نصيحة مهمة عن "حمية غذائية"
Lebanon 24
للمرأة الحامل.. نصيحة مهمة عن "حمية غذائية"
15/09/2025 01:28:09
15/09/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أطعمة فعّالة تحد من خطر السرطان وتعزز المناعة
Lebanon 24
10 أطعمة فعّالة تحد من خطر السرطان وتعزز المناعة
15/09/2025 01:28:09
15/09/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مذهلة للقرنبيط.. يقوي المناعة ويحمي القلب
Lebanon 24
فوائد مذهلة للقرنبيط.. يقوي المناعة ويحمي القلب
15/09/2025 01:28:09
15/09/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
وقال الدكتور
فرانسيسكو
برشلونة
بولين
جامع
هنية
كوين
قد يعجبك أيضاً
لا تؤثر على النساء.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات عن حمية الكيتو
Lebanon 24
لا تؤثر على النساء.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات عن حمية الكيتو
15:16 | 2025-09-14
14/09/2025 03:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي حقن التنحيف أثناء السفر
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي حقن التنحيف أثناء السفر
12:15 | 2025-09-14
14/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسرار احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات
Lebanon 24
إليكم أسرار احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات
10:52 | 2025-09-14
14/09/2025 10:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
7 سلوكيات تدمر خلايا الدماغ بصمت
Lebanon 24
7 سلوكيات تدمر خلايا الدماغ بصمت
09:06 | 2025-09-14
14/09/2025 09:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق الانفصال عند الأطفال.. كيف تساعد بطانية الأمان في تهدئته؟
Lebanon 24
قلق الانفصال عند الأطفال.. كيف تساعد بطانية الأمان في تهدئته؟
09:00 | 2025-09-14
14/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:16 | 2025-09-14
لا تؤثر على النساء.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات عن حمية الكيتو
12:15 | 2025-09-14
تحذير لمستخدمي حقن التنحيف أثناء السفر
10:52 | 2025-09-14
إليكم أسرار احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات
09:06 | 2025-09-14
7 سلوكيات تدمر خلايا الدماغ بصمت
09:00 | 2025-09-14
قلق الانفصال عند الأطفال.. كيف تساعد بطانية الأمان في تهدئته؟
06:52 | 2025-09-14
تحذير علمي جديد لكبار السن.. الأرق يهدد الدماغ
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
15/09/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
15/09/2025 01:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24