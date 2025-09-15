Advertisement

صحة

7 أضرار صحية للنسكافيه يجب أن تعرفها

Lebanon 24
15-09-2025 | 00:26
في ظل نمط الحياة السريع الذي نعيشه اليوم، أصبح النسكافيه – أو القهوة سريعة التحضير – جزءًا أساسياً من روتين كثير من الناس، سواء لبدء يوم العمل أو لمقاومة الشعور بالنعاس. ورغم شعبيته الواسعة، إلا أن استهلاك النسكافيه بشكل مفرط أو غير معتدل قد يحمل أضراراً صحية يجب التنبه لها.
Advertisement

1. اضطرابات في النوم

يحتوي النسكافيه على نسبة عالية من الكافيين، وهي مادة منبهة تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي المركزي. الإفراط في شرب النسكافيه، خصوصًا في المساء، قد يؤدي إلى الأرق، صعوبة في النوم، أو النوم المتقطع.

2. التوتر والعصبية

الكافيين يحفّز إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما قد يؤدي إلى شعور بالقلق أو العصبية لدى بعض الأشخاص، خاصةً أولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق أو التوتر المزمن.

3. تأثيرات على الجهاز الهضمي

تناول النسكافيه على معدة فارغة قد يسبب مشكلات مثل الحموضة، وحرقة المعدة، واضطرابات في القولون، كما يمكن أن يزيد من إنتاج الحمض في المعدة، مما يضر ببطانتها على المدى الطويل.

4. التأثير على امتصاص العناصر الغذائية

تشير دراسات إلى أن الكافيين الموجود في النسكافيه قد يؤثر على امتصاص بعض المعادن، مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى نقص هذه العناصر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على القهوة في نظامهم الغذائي.

5. الإدمان والاعتماد النفسي

الاعتياد اليومي على النسكافيه قد يؤدي إلى نوع من الاعتماد الجسدي أو النفسي، بحيث يشعر الشخص بالتعب أو الصداع أو قلة التركيز إذا لم يتناول الكوب المعتاد.

6. زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم

في بعض الحالات، يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت ويزيد من معدل ضربات القلب، ما قد يمثل خطراً على الأشخاص المصابين بمشكلات قلبية أو ضغط مرتفع.

7. السكريات والمواد المضافة

بعض أنواع النسكافيه الجاهزة (خصوصًا تلك التي تأتي على شكل 3 في 1) تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون الصناعية، ما قد يساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، ويزيد من مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.
