7 أضرار صحية للنسكافيه يجب أن تعرفها

في ظل نمط الحياة السريع الذي نعيشه اليوم، أصبح النسكافيه – أو القهوة سريعة التحضير – جزءًا أساسياً من روتين كثير من الناس، سواء لبدء أو لمقاومة الشعور بالنعاس. ورغم شعبيته الواسعة، إلا أن استهلاك النسكافيه بشكل مفرط أو غير معتدل قد يحمل أضراراً صحية يجب التنبه لها.1. اضطرابات في النوميحتوي النسكافيه على نسبة عالية من الكافيين، وهي مادة منبهة تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي المركزي. الإفراط في شرب النسكافيه، خصوصًا في المساء، قد يؤدي إلى الأرق، صعوبة في النوم، أو النوم المتقطع.2. التوتر والعصبيةالكافيين يحفّز إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما قد يؤدي إلى شعور بالقلق أو العصبية لدى بعض الأشخاص، خاصةً أولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق أو التوتر المزمن.3. تأثيرات على الجهاز الهضميتناول النسكافيه على معدة فارغة قد يسبب مشكلات مثل الحموضة، وحرقة المعدة، واضطرابات في القولون، كما يمكن أن يزيد من إنتاج الحمض في المعدة، مما يضر ببطانتها على المدى .4. التأثير على امتصاص العناصر الغذائيةتشير دراسات إلى أن الكافيين الموجود في النسكافيه قد يؤثر على امتصاص بعض ، مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، ما قد يؤدي إلى نقص هذه العناصر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على القهوة في نظامهم الغذائي.5. الإدمان والاعتماد النفسيالاعتياد اليومي على النسكافيه قد يؤدي إلى نوع من الاعتماد الجسدي أو النفسي، بحيث يشعر الشخص بالتعب أو الصداع أو قلة التركيز إذا لم يتناول الكوب المعتاد.6. زيادة معدل ضربات القلب وضغطفي بعض الحالات، يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت ويزيد من معدل ضربات القلب، ما قد يمثل خطراً على الأشخاص المصابين بمشكلات قلبية أو ضغط مرتفع.7. السكريات والمواد المضافةبعض أنواع النسكافيه الجاهزة (خصوصًا تلك التي تأتي على شكل 3 في 1) تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون الصناعية، ما قد يساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، ويزيد من مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.