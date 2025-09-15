خزعة.. تكشف السرطان قبل 10 سنوات من ظهور الأعراض

Advertisement

كشفت دراسة حديثة أن خزعة السائلة المطورة يمكن أن تساعد في الكشف المبكر عن سرطانات الرأس والرقبة المرتبطة بفيروس الورم الحليمي (HPV) بدقة غير مسبوقة، حتى قبل عشر ظهور الأعراض على المرضى.وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون من مركز ماساشوستس العام للطب في ، ونُشرت في مجلة Clinical Cancer Research، أن الفحص الجديد يستخدم أداة تسمى HPV-DeepSeek، التي تقوم بتسلسل كامل للجينوم الفيروسي للكشف عن أجزاء من المادة الوراثية للفيروس التي انفصلت عن الورم ودخلت مجرى الدم، بالإضافة إلى تسع سمات أخرى موجودة في الدم.وأشار الباحثون إلى أن هذا الفحص يتفوق على أساليب الخزعة السائلة الحالية التي تكتفي بالكشف عن جزء أو جزئين فقط من الجينوم الفيروسي، مما يجعل دقته وحساسيته تصل إلى 99% في اكتشاف السرطان من أول زيارة للعيادة.وشملت الدراسة الجديدة 56 عينة دم مأخوذة من بنك ماساشوستس الحيوي: 28 عينة لأشخاص أصيبوا لاحقًا بسرطان الرأس والرقبة المرتبط بفيروس HPV، و28 عينة لأشخاص أصحاء كمجموعة ضابطة. أظهرت النتائج أن الخزعة السائلة الجديدة كشفت عن للفيروس في 22 عينة من أصل 28 عينة للمرضى المصابين لاحقًا، في حين كانت جميع عينات المجموعة الضابطة سلبية، مما يبرهن على دقة الاختبار العالية.وأكد الدكتور دانيال فادن، أخصائي جراحة أورام الرأس والرقبة في مستشفى ماساشوستس، أن الكشف المبكر باستخدام هذه التقنية قد يسمح بتقليل شدة العلاج، والحد من الآثار الجانبية، وتحقيق فرص أكبر للنجاة. كما أشار إلى أن الفريق يواصل التحقق من النتائج في دراسات أكبر تشمل مئات العينات من سرطانات البروستاتا والرئة والقولون والمستقيم والمبيض لتأكيد قدرة الفحص على التشخيص المبكر.