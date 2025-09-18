Advertisement

صحة

كيف تعرف أنك تعاني من نقص في المغنيسيوم؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:09
قد يتأخر تشخيص نقص معدن المغنيسيوم في الجسم بحيث لا تظهر الأعراض عادةً إلا عند انخفاض مستوياته بشكل حاد.

وتشير التقارير الطبية إلى أن نقص المغنيسيوم يصيب ما بين 2.5% و15% من الناس، وتزداد النسبة لدى فئات معينة من السكان، ومنهم من لديهم اضطراب تعاطي الكحول.
وبحسب "هيلث لاين"، تُعدّ مشاكل الصحة النفسية من الأعراض المحتملة الأخرى لنقص المغنيسيوم. وتشير الأبحاث إلى أن أحد الأمثلة هو اللامبالاة، التي تتميز بخدر ذهني أو انعدام العاطفة.

وأشارت مراجعة بحثية حديثة إلى وجود علاقة بين مكملات المغنيسيوم وتحسّن الاكتئاب. وقد يُسهم نقص هذا المعدن أيضاً في اضطرابات مزاجية أخرى، مثل القلق، والأرق.

وتعتبر تشنجات العضلات من أهم الأعراض الجسدية التي تشير إلى نقص المغنيسيوم، إلى جانب الأرق وانخفاض الحالة المزاجية.

ويساهم نقص المغنيسيوم في إضعاف صحة العظام لأنه يخفّض مستويات الكالسيوم في الدم، وهو اللبنة الأساسية للعظام.

ويُعد التعب العام، وضعف العضلات من أعراض نقص المغنيسيوم التي تستوجب مراجعة الطبيب، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، والذي يهدد صحة القلب.

وإذا كنت تعاني من حالة صحية تُسبب فقدان جسمك للمغنيسيوم، مثل السكري، فمن المهم تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم أو تناول المكملات الغذائية.

ويُنصح باستشارة الطبيب قبل تجربة مكملات المغنيسيوم لتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، أو التفاعلات الدوائية المحتملة.
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24