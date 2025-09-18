كيف تؤثر الهرمونات على الصحة النفسية والجسدية للمرأة؟

Advertisement

تلعب الهرمونات دورًا أساسيًا ومحوريًا في تنظيم وظائف الجسم المختلفة لدى المرأة، ولا تقتصر آثارها على الجوانب الجسدية فقط، بل تمتد إلى الصحة النفسية والمزاجية أيضًا. الهرمونات الأنثوية الرئيسية مثل الإستروجين، البروجستيرون، والتستوستيرون تؤثر بشكل مباشر على طاقة المرأة، نومها، عواطفها، وحتى قدرتها على التعامل مع التوتر.أولًا: الهرمونات والتوازن الجسديالشهرية: تتغير مستويات الإستروجين والبروجستيرون خلال الدورة، ما يؤثر على احتباس السوائل، آلام الثدي، الصداع، والتعب.سن البلوغ وسن اليأس: التغيرات الهرمونية الكبيرة في هذه الفترات تسبب أعراضًا مثل الاحمرار، اضطرابات النوم، هشاشة العظام، وجفاف الجلد.الغدة الدرقية: تلعب دورًا في تنظيم التمثيل الغذائي، وأي خلل في هرموناتها يؤثر على الوزن، ضربات القلب، والطاقة العامة.ثانيًا: تأثير الهرمونات على الصحة النفسيةالاكتئاب والقلق: انخفاض الإستروجين أو اضطراب توازنه يمكن أن يؤدي إلى تقلبات مزاجية واكتئاب، خاصة في مرحلة ما قبل الحيض أو ما بعد الولادة.متلازمة ما قبل الحيض (PMS): تعاني الكثير من النساء من أعراض توتر عصبي، اضطرابات نوم، وبكاء مفاجئ نتيجة تغيرات هرمونية.الاضطراب المزعج السابق للحيض (PMDD): حالة أكثر شدة من الـ PMS، تؤثر على حياة المرأة اليومية بشكل كبير.سن اليأس: تراجع الإستروجين يسبب اضطرابات نفسية كـ القلق، نوبات الغضب، وانخفاض التركيز.ثالثًا: كيف تحافظ المرأة على توازن هرموناتها؟: تناول الأطعمة الغنية بـ الأوميغا 3، والمغنيسيوم، والبروتينات الصحية يساعد على توازن الهرمونات.الرياضة: النشاط البدني المعتدل يساهم في تقليل التوتر وتحفيز إفراز "هرمونات السعادة" مثل الإندورفين.النوم الجيد: قلة النوم تؤثر سلبًا على التوازن الهرموني، خاصة على هرمون الكورتيزول.تجنّب التوتر المزمن: لأن التوتر يحفز الكورتيزول الذي يعطّل توازن باقي الهرمونات.استشارة الطبيب: في حال وجود أعراض مزمنة مثل الاكتئاب أو اضطراب الدورة، من الضروري إجراء فحوصات هرمونية.