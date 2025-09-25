Advertisement

صحة

في الصين.. "الماء المذيب للعظام" يقتل امرأة في هانغتشو

Lebanon 24
25-09-2025 | 11:00
توفيت امرأة صينية تبلغ من العمر 52 عاماً في مدينة هانغتشو شرقي الصين بعد تعرضها لحمض الهيدروفلوريك المعروف باسم "الماء المذيب للعظام".
الحادث وقع في 9 أيلول حين داست الضحية على حاوية مهملة تحتوي على الحمض أثناء سيرها على منحدر تل، ما تسبب في حروق شديدة وتورم سريع. نُقلت إلى المستشفى وتبين أنها تعاني من فشل عضوي متعدد، وبعد خمسة أيام فارقت الحياة.

الهيدروفلوريك محلول عديم اللون شديد التآكل قادر على إذابة الزجاج والمعدن، ويُستخدم في الصناعة وطب الأسنان. اختراقه للجلد قد يؤدي إلى تدمير الأنسجة والعظام.

الشرطة أغلقت الموقع وأزالت التلوث، وتبين أن عامل نظافة سابق هو من ترك المادة. يواجه الآن عقوبة سجن تصل إلى سبع سنوات.

ورغم أن الحمض الصناعي بتركيز يزيد على 30% يخضع لرقابة صارمة في الصين، إلا أن نسخاً مخففة تُباع عبر منصات إلكترونية، ما يزيد المخاطر عند التعامل معه دون حماية.
