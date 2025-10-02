Advertisement

صحة

الريتينول أم الريتينال؟.. سباق المكوّنات الذهبية في مكافحة الشيخوخة

Lebanon 24
02-10-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1424348-638950069612143601.png
Doc-P-1424348-638950069612143601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعدّ "الريتينول" منذ عقود المكوّن الذهبي في روتين العناية بالبشرة لمكافحة الشيخوخة، لكن السنوات الأخيرة شهدت صعود منافس قوي هو "الريتينال"، الذي يوصف بأنه أسرع وأكثر فعالية.

تاريخياً، دخل الريتينول، وهو أحد مشتقات فيتامين A، إلى عالم الجلدية في السبعينيات لمعالجة حب الشباب، قبل أن يُكتشف دوره الفعّال في التخفيف من التجاعيد وتوحيد لون البشرة. غير أن آلية عمله بطيئة نسبياً، إذ يحتاج إلى مرحلتين من التحويل داخل الجلد ليصبح حمض الريتينويك الفعّال.
Advertisement

أما الريتينال، فيتفوّق بخطوة كونه يحتاج إلى تحويل واحد فقط، ما يمنحه سرعة أكبر في إظهار النتائج التي قد تبدأ بالظهور خلال 8 إلى 12 أسبوعاً عند استعماله بتركيزات منخفضة (0,05 – 0,1%). كما يمتاز بخاصية مضادة للبكتيريا تجعله مناسباً للبشرة المعرضة لحب الشباب.

لكن فعاليته الأقوى قد ترافقها آثار جانبية مثل التهيّج، ما يستدعي الحذر لدى أصحاب البشرة الحساسة. وقد طورت بعض المختبرات صيغاً مغلّفة للريتينال لتقليل هذا الأثر.

الاختيار بين المكوّنين يعتمد على نوع البشرة: فالريتينول يُعتبر خياراً آمناً للمبتدئين، فيما الريتينال أكثر ملاءمة للبشرة الناضجة أو المعرضة لحب الشباب. وفي جميع الحالات، يُنصح باستخدامهما تدريجياً، ليلاً فقط، مع ضرورة تطبيق واقٍ شمسي صباحاً، وتجنبهما تماماً خلال الحمل والرضاعة.
 
(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
5 أسرار لإبطاء الشيخوخة.. ما هي؟
lebanon 24
02/10/2025 15:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. ما علاقة الشيخوخة بموجات الحر؟
lebanon 24
02/10/2025 15:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة.. ما هو؟
lebanon 24
02/10/2025 15:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان وقطر يطلقان تعاونًا تقنيًا في مكافحة السرطان
lebanon 24
02/10/2025 15:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

الاختيار

ريتين

الذهب

أم ال

روتي

تيار

برات

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:38 | 2025-10-02
04:30 | 2025-10-02
03:51 | 2025-10-02
02:46 | 2025-10-02
02:13 | 2025-10-02
00:41 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24