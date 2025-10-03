Advertisement

صحة

رغم سعراتها العالية.. لماذا لا تسبب المكسرات السمنة؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 09:21
كشفت أبحاث حديثة أن المكسرات ليست مجرد وجبة خفيفة، بل هي عنصر غذائي فائق الفائدة، يساهم في تحسين الذاكرة ودعم صحة القلب وتعزيز الخصوبة، بل وحتى المساعدة على فقدان الوزن.
 
وأظهرت دراسة حديثة أن تناول وجبة فطور تحتوي على البيض مع 50 غراما من الجوز لا يحسن التركيز فحسب، بل يعزز الأداء في اختبارات الذاكرة وردود الفعل خلال اليوم نفسه. كما كشف تحليل لعدة دراسات أن إضافة المكسرات إلى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لا يوقف إنقاص الوزن، بل يعزز النتائج أحيانا.
وأوضحت خبيرة التغذية، غريس كينجسويل: "المكسرات غنية بالعناصر الغذائية، لكن الجسم لا يستفيد من كل سعراتها الحرارية، ولهذا لا تسبب زيادة الوزن كما الأطعمة الدهنية الأخرى".

كما أن مزيج البروتين والألياف والدهون غير المشبعة في المكسرات يحسن الشعور بالشبع ويساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، ما يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة. (روسيا اليوم) 
