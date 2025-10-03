28
صحة
المغنيسيوم والنوم: بين الحقيقة العلمية وخرافات تيك توك
Lebanon 24
03-10-2025
|
14:00
A-
A+
أصبح المغنيسيوم حديث منصات التواصل الاجتماعي كحل لتحسين النوم، خصوصًا من خلال وضع منتجات تحتوي عليه مثل اللوشن أو الزيوت على باطن القدمين. وانتشر مقطع على تيك توك حصد أكثر من مليون مشاهدة، يزعم أن استخدام لوشن المغنيسيوم يوازن مستويات الأنسولين والكورتيزول ويعزز جودة النوم.
لكن الخبراء يحذّرون من محدودية الأدلة العلمية حول فعالية هذه الطريقة. الدكتور
بريندان
كامب، طبيب
الأمراض الجلدية
في
نيويورك
، أوضح أن الجلد في أخمص القدم سميك، ومعظم المنتج يبقى على السطح دون امتصاص فعّال، ولم تُثبت الدراسات بعد أن الاستخدام الموضعي للمغنيسيوم يزيد من مستوياته في الجسم أو يحسن النوم.
من جانبها، أشارت الدكتورة ويندي تروكسل، أخصائية علم نفس النوم، إلى أن
جاذبية
لوشن المغنيسيوم تكمن في رغبة الناس في حل سريع وطبيعي لمشكلات النوم، لكنها شددت على أن الأدلة العلمية الحالية لا تدعمه كمساعد فعّال للنوم. وأضافت أن الالتزام بأسس النوم الصحي، مثل تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ، وتجنب التكنولوجيا قبل النوم، وتهيئة بيئة هادئة وباردة، أكثر فاعلية من أي منتجات تجارية.
كما يمكن أن يساهم تدليك القدم ضمن روتين النوم الليلي في تعزيز شعور النعاس، وليس المنتج نفسه. وأوضحت ويندي أن تشنجات أو وخز الساق قد تشير إلى متلازمة تململ الساقين المرتبطة غالبًا بنقص الحديد، ما يستدعي معالجة الأسباب الطبية الأساسية بدل الاعتماد على غسول المغنيسيوم أو المكملات الشائعة.
