أسباب خفية وراء تكرار إصابتك بنزلات البرد والإنفلونزا.. هذا ما قاله العلماء

رغم أن الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا أمر شائع، إلا أن بعض الأشخاص يعانون منها بشكل متكرر أكثر من غيرهم.ويشير الطبيب سامي، الذي يشارك مقاطع توعوية على منصة "تيك توك"، إلى أن السبب لا يعود لسوء الحظ، بل لخمسة عوامل رئيسية تؤثر على المناعة والصحة العامة:1. قلة النوم تضعف جهاز المناعةيشير الدكتور سامي إلى أن النوم أقل من 7 ساعات يومياً يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بالزكام والالتهابات الفيروسية ثلاث مرات، مشدداً على أن جهاز المناعة يحتاج إلى الراحة تماماً مثل الجسم. ووفقاً لموقع " كلينك"، تقلل قلة النوم قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات وتبطئ عملية التعافي عند المرض.2. التوتر المزمن يرفع مستويات الكورتيزول ويثبط المناعةيوضح الطبيب أن الإجهاد المستمر يبقي مستويات هرمون الكورتيزول مرتفعة، ما يضعف خلايا البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى. وتؤكد “عيادة كليفلاند” أن التوتر المزمن يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بما في ذلك نزلات البرد وتقَرحات الفم.3. الفقير بالفيتامينات والمعادنيقول الدكتور سامي إن معظم الأشخاص لا يحصلون على الكمية الموصى بها من الفواكه والخضروات يوميااً، ما يحرم الجسم من عناصر أساسية مثل فيتامين C والزنك. كما يشدد على أهمية فيتامين D الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، الذي يلعب دوراً مهماً في تقوية المناعة، داعياً إلى قضاء وقت أطول .4. البيئة المحيطة تزيد من خطر العدوىالعمل في مجالات مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو رعاية الأطفال، أو استخدام وسائل النقل العامة بشكل متكرر، يعرض الشخص لكمية أكبر من الجراثيم مقارنة بالآخرين. وينصح الطبيب بالحرص على غسل اليدين وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها كثيراً، مثل مقابض الأبواب وحواجز اليد.5. أمراض خفية وراء الشعور المتكرر بالإرهاقيشير الدكتور سامي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل فقر الدم، مشاكل الغدة الدرقية، واضطرابات الكبد أو الأمعاء قد تجعل الشخص يشعر بالتعب والمرض الدائم. ويُنصح بمراجعة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة عند الشك في وجود أي من هذه الحالات.