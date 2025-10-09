Advertisement

صحة

أسباب خفية وراء تكرار إصابتك بنزلات البرد والإنفلونزا.. هذا ما قاله العلماء

Lebanon 24
09-10-2025 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1427024-638955945136333429.jpg
Doc-P-1427024-638955945136333429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم أن الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا أمر شائع، إلا أن بعض الأشخاص يعانون منها بشكل متكرر أكثر من غيرهم.

ويشير الطبيب البريطاني سامي، الذي يشارك مقاطع توعوية على منصة "تيك توك"، إلى أن السبب لا يعود لسوء الحظ، بل لخمسة عوامل رئيسية تؤثر على المناعة والصحة العامة:
Advertisement

1. قلة النوم تضعف جهاز المناعة
يشير الدكتور سامي إلى أن النوم أقل من 7 ساعات يومياً يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بالزكام والالتهابات الفيروسية ثلاث مرات، مشدداً على أن جهاز المناعة يحتاج إلى الراحة تماماً مثل الجسم. ووفقاً لموقع "مايو كلينك"، تقلل قلة النوم قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات وتبطئ عملية التعافي عند المرض.

2. التوتر المزمن يرفع مستويات الكورتيزول ويثبط المناعة
يوضح الطبيب أن الإجهاد المستمر يبقي مستويات هرمون الكورتيزول مرتفعة، ما يضعف خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى. وتؤكد “عيادة كليفلاند” أن التوتر المزمن يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بما في ذلك نزلات البرد وتقَرحات الفم.

3. النظام الغذائي الفقير بالفيتامينات والمعادن
يقول الدكتور سامي إن معظم الأشخاص لا يحصلون على الكمية الموصى بها من الفواكه والخضروات يوميااً، ما يحرم الجسم من عناصر أساسية مثل فيتامين C والزنك. كما يشدد على أهمية فيتامين D الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، الذي يلعب دوراً مهماً في تقوية المناعة، داعياً إلى قضاء وقت أطول في الهواء الطلق.

4. البيئة المحيطة تزيد من خطر العدوى
العمل في مجالات مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو رعاية الأطفال، أو استخدام وسائل النقل العامة بشكل متكرر، يعرض الشخص لكمية أكبر من الجراثيم مقارنة بالآخرين. وينصح الطبيب بالحرص على غسل اليدين وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها كثيراً، مثل مقابض الأبواب وحواجز اليد.

5. أمراض خفية وراء الشعور المتكرر بالإرهاق
يشير الدكتور سامي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل فقر الدم، مشاكل الغدة الدرقية، واضطرابات الكبد أو الأمعاء قد تجعل الشخص يشعر بالتعب والمرض الدائم. ويُنصح بمراجعة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة عند الشك في وجود أي من هذه الحالات.
مواضيع ذات صلة
هذا هو السبب الخفي وراء الإصابة بالصلع!
lebanon 24
09/10/2025 09:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يبتكرون مفتاحًا نانويًا ضوئيًا يمهد لأجهزة أكثر برودة وفعالية
lebanon 24
09/10/2025 09:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!
lebanon 24
09/10/2025 09:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فيدا أسود.. العين الخفيّة وراء أناقة مذيعات "الجديد"
lebanon 24
09/10/2025 09:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24

في الهواء الطلق

النظام الغذائي

البريطاني

المعادن

الفيروس

الكورة

العلم

فيروس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-10-08
16:00 | 2025-10-08
14:00 | 2025-10-08
10:50 | 2025-10-08
09:00 | 2025-10-08
07:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24