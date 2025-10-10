هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتحمي القلب

Advertisement

مع مرور الزمن ونمط الحياة الخامل، تبدأ الشرايين بالتضيّق نتيجة تراكم اللويحات الدهنية، ما يرفع خطر تصلب الشرايين، أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لكنّ خبراء الصحة يؤكدون أن تعديلات بسيطة في يمكن أن تعيد للشرايين مرونتها وتحمي القلب.بحسب تقرير نشرته صحيفة Times of India، إليك أبرز الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في دعم صحة القلب وتنظيف الأوعية الدموية:1. الشوفانيُعتبر من أقوى الأغذية القادرة على خفض بفضل احتوائه على بيتا غلوكان، وهي ألياف قابلة للذوبان تُقلّل الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 7%. كما تساهم في منع تراكم اللويحات وتحسين تنظيم السكر في . يُفضّل اختيار الشوفان الكامل أو المقطّع بدلاً من الأنواع الفورية للحصول على فائدة أكبر.2. المورينغانبات غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزّز مرونة الأوعية الدموية. يحتوي على مركب كيرسيتين الذي يقلل الالتهابات وضغط الدم، كما يرفع نسبة الكوليسترول الجيد. يمكن تناول المورينغا على شكل شاي أو مسحوق صباحاً لدعم صحة القلب وتنقية الشرايين.3.من أفضل مصادر الأوميغا-3 النباتية، حيث يساعد على خفض الكوليسترول السيئ وضغط الدم، ويقلل الالتهابات. ينصح بتناول بضع حبات يومياً نيئة أو منقوعة لتفادي زيادة السعرات الحرارية.4. الحلبةتحتوي بذور الحلبة على مركبات فعالة تُخفض الكوليسترول وتحسّن التمثيل الغذائي. ينصح بنقعها طوال الليل وشرب الماء الناتج صباحاً لتعزيز صحة القلب.5. أوراق الكاري (الكاديباتا)غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تمنع أكسدة الكوليسترول وتساعد على تدفق الدم. تحتوي أيضاً على الكايمبفيرول الذي يزيل ترسبات البلاك ويخفض كوليسترول LDL. كما توازن السكر في الدم، ما يحسن صحة القلب بشكل غير مباشر.يؤكد الخبراء أن دمج هذه الأغذية في النظام اليومي قد يكون كفيلاً بإبطاء تلف الشرايين والوقاية من أمراض القلب الخطيرة.