ابتكار علمي جديد يفتح الباب لعلاج السرطان... إليكم التفاصيل

في مواجهة أكثر أنواع السرطان عدوانية، توصل باحثون إلى لقاح مبتكر بتقنية النانو نجح في منع المرض بنسبة 88% من الحالات المختبرة.وبحسب موقع Futura Sciences الفرنسي، طوّر اللقاح في ، فاتحًا آفاقًا واعدة للوقاية من السرطان وعلاجه.ورغم التقدّم الطبي في الكشف المبكر والعلاج المناعي، تبقى أنواع كالميلانوما وسرطان البنكرياس والثدي الثلاثي السلبي من الأصعب علاجًا.لكن دراسة نُشرت في مجلة Cell Reports Medicine كشفت أن الجمع بين تقنية النانو والمناعة مكّن فئران التجارب من البقاء خالية من الأورام بعد حقنها بخلايا سرطانية.اللقاح يعتمد على جسيمات نانوية تُدرّب الجهاز المناعي على التعرف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها، إذ تنقل مستضدات مشتقة من الورم مع جزيئات منشطة للاستجابة المناعية.وأوضح الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية برابهاني أتوكورالي أن تصميم الجسيمات لتحفيز المناعة بعدة مسارات يتيح "منع نمو الورم وتحقيق معدلات بقاء مرتفعة".