Advertisement

صحة

ابتكار علمي جديد يفتح الباب لعلاج السرطان... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1430413-638962570880851151.png
Doc-P-1430413-638962570880851151.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مواجهة أكثر أنواع السرطان عدوانية، توصل باحثون إلى لقاح مبتكر بتقنية النانو نجح في منع المرض بنسبة 88% من الحالات المختبرة.


وبحسب موقع Futura Sciences الفرنسي، طوّر اللقاح في جامعة ماساتشوستس، فاتحًا آفاقًا واعدة للوقاية من السرطان وعلاجه.
Advertisement


ورغم التقدّم الطبي في الكشف المبكر والعلاج المناعي، تبقى أنواع كالميلانوما وسرطان البنكرياس والثدي الثلاثي السلبي من الأصعب علاجًا.


لكن دراسة نُشرت في مجلة Cell Reports Medicine كشفت أن الجمع بين تقنية النانو والمناعة مكّن فئران التجارب من البقاء خالية من الأورام بعد حقنها بخلايا سرطانية.


اللقاح يعتمد على جسيمات نانوية تُدرّب الجهاز المناعي على التعرف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها، إذ تنقل مستضدات مشتقة من الورم مع جزيئات منشطة للاستجابة المناعية.


وأوضح الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية برابهاني أتوكورالي أن تصميم الجسيمات لتحفيز المناعة بعدة مسارات يتيح "منع نمو الورم وتحقيق معدلات بقاء مرتفعة".
مواضيع ذات صلة
اختراق علمي.. حذف كروموسوم زائد يفتح الباب لعلاج متلازمة داون
lebanon 24
17/10/2025 12:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ابتكار مركب من الجوافة قد يمهّد لعلاج سرطان الكبد
lebanon 24
17/10/2025 12:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ابتكار وسيلة جديدة للكشف المبكر عن سرطان البلعوم الفموي الحليمي
lebanon 24
17/10/2025 12:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاح روسي جديد قد يغيّر مسار علاج السرطان
lebanon 24
17/10/2025 12:56:57 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة ماساتشوستس

ماساتشوستس

ميلانو

الهند

ميلان

توكور

العلا

دوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:50 | 2025-10-17
03:30 | 2025-10-17
02:00 | 2025-10-17
00:30 | 2025-10-17
16:11 | 2025-10-16
14:06 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24