صحة
فوائد مذهلة للخضروات والفواكه البنفسجية.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
17-10-2025
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف علماء من جامعة نيكولاس
كوبرنيكوس
في
بولندا
أن الفواكه والخضروات ذات اللون البنفسجي تحمل فوائد صحية مهمة.
وأشارت مجلة Nutrients إلى أن دراسة أجراها علماء من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا بينت أن الفواكه والخضروات البنفسجية مثل التوت البنفسجي، والكشمش الأسود، والبطاطس الحلوة الأرجوانية، والكرنب الأرجواني يمكن أن تعزز تعافي الجسم بعد النشاط البدني وتحمي الخلايا من الشيخوخة.
ويعود التأثير الإيجابي لهذه الأطعمة إلى احتوائها على مركبات الأنثوسيانين، الصبغات الطبيعية التي تعطي النباتات لونها البنفسجي، والتي تعمل كمضادات أكسدة، تقلل الالتهابات، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية.
وأوضح الباحثون أن الأنثوسيانين يؤثر على المسارات الخلوية الرئيسية مثل Nrf2 وNF-κB، مما يساعد الجسم على مقاومة الإجهاد التأكسدي، وهو السبب الرئيس للإرهاق والتلف الخلوي بعد التمارين المكثفة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أطعمة غنية بالأنثوسيانين يظهرون تكيفا أسرع مع النشاط البدني ومقاومة أعلى للأمراض المزمنة.
ورغم أن نسبة امتصاص الأنثوسيانين في الجسم منخفضة، حيث يصل حوالي 2% فقط إلى الخلايا، يبحث العلماء عن طرق لتحسين الفعالية عبر تطوير أشكال مغلفة بالكبسولات والمستحلبات النانوية، كما يُوصى بدمج الأطعمة البنفسجية مع فيتامين C لتعزيز الامتصاص. (روسيا اليوم)
