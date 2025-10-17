Advertisement

صحة

فوائد مذهلة للخضروات والفواكه البنفسجية.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
17-10-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1430704-638963196384131095.jpg
Doc-P-1430704-638963196384131095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف علماء من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا أن الفواكه والخضروات ذات اللون البنفسجي تحمل فوائد صحية مهمة.
Advertisement
 
وأشارت مجلة Nutrients إلى أن دراسة أجراها علماء من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا بينت أن الفواكه والخضروات البنفسجية مثل التوت البنفسجي، والكشمش الأسود، والبطاطس الحلوة الأرجوانية، والكرنب الأرجواني يمكن أن تعزز تعافي الجسم بعد النشاط البدني وتحمي الخلايا من الشيخوخة.

ويعود التأثير الإيجابي لهذه الأطعمة إلى احتوائها على مركبات الأنثوسيانين، الصبغات الطبيعية التي تعطي النباتات لونها البنفسجي، والتي تعمل كمضادات أكسدة، تقلل الالتهابات، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن الأنثوسيانين يؤثر على المسارات الخلوية الرئيسية مثل Nrf2 وNF-κB، مما يساعد الجسم على مقاومة الإجهاد التأكسدي، وهو السبب الرئيس للإرهاق والتلف الخلوي بعد التمارين المكثفة. 
 
وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أطعمة غنية بالأنثوسيانين يظهرون تكيفا أسرع مع النشاط البدني ومقاومة أعلى للأمراض المزمنة.

ورغم أن نسبة امتصاص الأنثوسيانين في الجسم منخفضة، حيث يصل حوالي 2% فقط إلى الخلايا، يبحث العلماء عن طرق لتحسين الفعالية عبر تطوير أشكال مغلفة بالكبسولات والمستحلبات النانوية، كما يُوصى بدمج الأطعمة البنفسجية مع فيتامين C لتعزيز الامتصاص. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
فوائد مذهلة لزيت الأفوكادو... تعرّفوا إليها
lebanon 24
17/10/2025 19:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
lebanon 24
17/10/2025 19:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم
lebanon 24
17/10/2025 19:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة للبيض... لن تتوقع بعضها!
lebanon 24
17/10/2025 19:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

كوبرنيكوس

حسين ال

الرئيسي

بولندا

توت ⚔️

روسيا

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:27 | 2025-10-17
04:50 | 2025-10-17
03:30 | 2025-10-17
02:00 | 2025-10-17
00:30 | 2025-10-17
23:00 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24